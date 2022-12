Zack Ward de A Christmas Story dit que des étrangers l’ont contrarié pendant des années à cause de son rôle

Alors que les fans le traitent beaucoup mieux ces jours-ci, Zack Ward dit que les gens lui étaient souvent hostiles à cause de son rôle d’intimidateur Scut Farkus.

Jouer un personnage détestable avait mis l’acteur Zack Ward sur le côté récepteur de l’antagonisme de Une histoire de Noël fans depuis des années. Dans le film de vacances classique, sorti par le réalisateur Bob Clark en 1983, Ward a joué le rôle de Scut Farkus, l’intimidateur du quartier. Après avoir tourmenté le protagoniste, Scut finit par obtenir sa récompense lorsque le jeune et plus petit Ralphie Parker (Peter Billingsley) claque et bat l’intimidateur, lui donnant un nez ensanglanté pour ses ennuis.





Réfléchissant sur son temps en tant que Scut Farkus dans une interview avec Initié, Ward note à quel point les réactions qu’il reçoit des fans sont très différentes maintenant par rapport à ce qu’elles étaient auparavant. Il dit qu’au cours des deux dernières décennies, ses interactions avec les fans ont été plus agréables, mais dans les années qui ont suivi Une histoire de Noëlil a constaté qu’il était constamment contrarié par les fans du film, même s’ils ne pouvaient pas immédiatement déterminer d’où ils le reconnaissaient.

« Au cours des 20 dernières années, c’est devenu une expérience merveilleuse où les gens sont vraiment gentils et gentils. Avant cela, ils ne savaient pas trop d’où ils me connaissaient. Alors ils me regardaient comme si j’avais donné un coup de pied à leur chien. Parce que ils diraient : ‘Je sais que ce type est un méchant. D’où je le connais ?' »

Ce n’était pas le pire, car certains fans porteraient leur antagonisme au niveau supérieur s’il y avait de l’alcool en cause. Ward dit qu’il se souvient d’être sorti la nuit alors que des fans ivres de Une histoire de Noël essaierait littéralement de commencer physiquement une bagarre avec lui.

« S’ils étaient ivres, si j’étais dans un bar ou dehors la nuit et que quelqu’un était un peu dans leurs tasses, ils commençaient littéralement à me tomber dessus et à créer un problème, ce qui était très déconcertant. »





Les fans se moquent toujours de Zack Ward à propos de Scut Farkus qui se fait tabasser

Ces jours-ci, Ward dit que les gens ne sont pas si méchants avec lui personnellement. Ils sont généralement satisfaits de la scène où Ralphie se venge de Scut, car c’est ce que la plupart des fans ont tendance à rappeler à Ward chaque fois qu’ils le reconnaissent en public. Pour ce que ça vaut, Ward ne transpire pas trop, juste heureux que la scène ait servi à divertir tant de gens.

« Les gens m’ont juste vu et ont eu un grand sourire sur leur visage, et ils disaient généralement: ‘Tu t’es fait battre le cul.’ Je me dis : ‘Oui, je l’ai fait, je suis content que cela t’ait apporté de la joie.' »

Farkus a depuis repris le rôle de la nouvelle suite héritée qui a récemment été créée en streaming. Vous pouvez diffuser les deux Une histoire de Noël et sa suite héritée Une histoire de Noël Noël sur HBO Max.