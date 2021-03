« Zack Snyder’s Justice League » présente sa bande-annonce sur Aquaman

Après avoir anticipé Superman Oui Batman pour la nouvelle coupe de «Justice League», HBO a publié une nouvelle bande-annonce axée sur Aquaman, un personnage joué dans le film par Jason Momoa, dont l’histoire de son ascension en tant que héros et roi de la Atlantis Il a déjà été entièrement raconté dans sa bande solo.

En attendant l’arrivée de sa suite, nous pourrons voir Aquaman dans la nouvelle coupe du ruban sortie en 2017, présentant cette fois la nouvelle coupe réalisée par Zack Snyder, rétablissant ainsi sa vision originale de l’histoire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Halloween Kills: l’actrice parle des ambitions du film

Le film, malgré les changements évidents dans la photographie, les effets visuels et la conception des personnages, aura une ligne narrative similaire à la sortie cinématographique dans laquelle, avant la mort de Superman, Batman cherche à réunir une super équipe de héros pour mettre fin à une grande menace d’un autre monde, bien qu’avec un ton plus sombre et des séquences jamais vues auparavant.

Le lancement de ce nouveau ruban coupé est le résultat d’une vaste campagne menée par le même Snyder avec le soutien de certains des acteurs de la production, ainsi que l’insistance des fans sur les réseaux sociaux envers le studio. Le directeur a déjà déclaré qu’il prévoyait de publier une bande-annonce pour chacun des membres de la ligue.

« C’était une expérience intéressante. Je dois dire que je n’ai jamais vraiment pensé que cela arriverait. J’ai vécu avec la perspective que cela n’arriverait jamais et cela me convenait. Je vais être honnête. J’avais fait la paix avec le fait que c’était un monde dans lequel j’allais être » Snyder après la confirmation de la nouvelle coupe.

La restauration du matériel original, la nouvelle édition, les effets visuels et la récupération de sa bande originale auraient coûté au studio environ 70 millions de dollars. Compte tenu de cela, Snyder révélerait récemment qu’il n’avait pas reçu de salaire pour la réédition du film, notant qu’il cherchait seulement à conserver le contrôle créatif total sur le projet.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Space Jam: A New Legacy » présentera des camées de franchise WB

Il est rapporté que certaines séquences supplémentaires auraient été filmées au cours de l’été auquel ils ont participé Ben Affleck, Jason Momoa ou Ray FisherEn plus du fait que le réalisateur a surpris les fans de DC, ce film mettra en vedette la participation de Jared Leto, qui a repris son rôle de Joker La bande viendra à HBO Max le 18 mars prochain.