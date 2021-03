Zack Snyder voulait qu’Atom obtienne son propre spin-off de la Justice League

Le SnyderVerse aurait pu inclure un Atome film avec Justice League de Zack Snyder l’acteur Ryan Zheng reprenant le rôle. Dans la coupe théâtrale originale de Ligue de justice, Zheng est brièvement apparu en tant que Ryan Choi, le scientifique qui devient le super-héros miniature dans la tradition de la bande dessinée de DC. Sa scène avait été laissée sur le sol de la salle de montage de la version 2017, mais a été restaurée par Snyder pour les quatre heures de Snyder Cut qui ont été créées jeudi.

Si Snyder avait eu son chemin, Zheng aurait obtenu le sien Atome film dérivé aussi. Parlant de ses projets originaux pour le DCEU au-delà Ligue de justice, Zack Snyder récemment dit Divertissement hebdomadaire comment l’un de ses pitchs a été de développer un Atome film solo se déroulant en Chine, mais le studio n’a apparemment pas été vendu sur l’idée. De l’interview:

« J’avais proposé à Warners de faire un film Atom avec lui en Chine, comme un film de super-héros chinois. C’était mon objectif. »

La fin d’ouverture de Snyder Cut est le résultat des plans originaux du cinéaste de lancer une trilogie cinématographique. Alors que les suites ont été annulées, Snyder voulait toujours terminer le Snyder Cut comme il l’avait toujours envisagé. Dans le EW interview, Snyder a également déclaré que nous aurions vu plus de Martian Manhunter dans le Ligue de justice suites, avec « quelques Green Lanterns » et le retour de Darkseid. En fin de compte, ce ne sont que des hypothèses, car il n’est pas prévu chez Warner Bros. de produire des Ligue de justice suivre des films en ce moment.

Peut-être que le studio changera d’avis en fonction du succès de Justice League de Zack Snyder. La demande pour le Snyder Cut était si élevée que la première a provoqué le crash de HBO Max. De nombreux fans étaient satisfaits des nouvelles images de Jared Leto en tant que Joker, et une campagne sur les réseaux sociaux pour #RestoreTheSnyderVerse a été lancée pour que Leto joue avec Ben Affleck dans un film Batman vs Joker. Compte tenu du succès de la campagne originale, cela ne fait pas de mal d’essayer.

Un super-héros avec la capacité de rétrécir et de faire grandir son corps, différentes versions d’Atom sont apparues dans les bandes dessinées de DC depuis 1940, bien que l’incarnation de Ryan Choi ait été introduite en 2006. Le personnage rejoindra la Justice League of America dans le DC Rebirth continuité. Des versions animées de l’Atom de Ryan Choi sont apparues dans divers projets DC et il a été joué par Osric Chau dans l’événement croisé télévisé d’Arrowverse. Crise sur des terres infinies.

Joe Manganiello apparaît également dans Justice League de Zack Snyder comme Deathstroke, et il est possible que Atome le film aurait pu présenter Manganiello dans un rôle d’antagoniste. Dans DC comics ‘ Jour le plus lumineux Continuité, Deathstroke assassine Ryan Choi avec sa nouvelle équipe de Titans, bien qu’il soit ressuscité dans des numéros ultérieurs. Compte tenu de leur histoire de bande dessinée, Deathstroke ferait un méchant naturel pour Atom si le petit super-héros obtenait son propre film.

Justice League de Zack Snyder est maintenant diffusé sur HBO Max. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Weekly.

