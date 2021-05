Zack Snyder veut faire la version féminine du lutteur

Zack Snyder a révélé qu’il avait jeté à Mai Adams un remake de Le lutteur de Darren Aronofsky.

Le cinéaste de Armée des morts, qui a dirigé Adams comme Lois lane au Man of Steel, Batman V Superman: Dawn of Justice et Justice League, Il a dit qu’il avait présenté à l’actrice son idée sur le plateau et qu’elle était intéressée.

« C’est une sorte de version féminine de The Wrestler, à propos d’une femme au foyer du Midwest qui se trouve avoir un très bon corps et commence à faire des compétitions de musculation, puis tombe dans un trou de stéroïdes et d’hormones », a expliqué Snyder. Dans une interview avec Telegraph .

Cela devient une compétition entre le fitness et la famille, et elle perd sa famille parce qu’elle dépense tout son argent en compléments alimentaires, médicaments, baskets et tout ça.

Zack Snyder a récemment réalisé le thriller de Zombies Heist Army of The Dead.