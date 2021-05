Zack Snyder veut continuer à faire des films DC

La première réussie de Justice League de Zack Snyder au HBO Max était le rayon de lumière plein d’espoir que les adeptes du cinéaste ont vu pour achever le plan qu’il avait pour les personnages du Univers étendu DC. Nous nous référons à ce que l’on appelle le SnyderVerse, une continuation de ce qui a été présenté dans Justice League.

Zack Snyder veut terminer sa version cinématographique des personnages de DC







Le succès obtenu suggère que Warner analyser la situation et donner au réalisateur une chance de terminer l’histoire qui a commencé par Homme d’acier, Je continue avec Batman contre Superman et est-ce que ça s’est terminé? avec sa version de Ligue de justice. Cependant, le Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia, Il a été définitif et a fermé la porte à cette possibilité.

Qu’a dit Zack?: « Ils m’ont viré. Et je ne veux pas de ça. J’adore ces personnages. J’adore cet Univers. Mais il suffit de lire l’article de Ann Sarnoff le lendemain de la première du film. Là où ils ont dit que j’avais ce que je voulais et d’arrêter de demander. Comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas ma décision. J’adore ces personnages. J’y ai investi une grande partie de ma vie. Je ne dirais jamais non à un autre film DC, mais nous parlons de réalité. «

La vérité est que de nombreux fans étaient accro aux dernières scènes de la Version Snyder de Justice League, où les héros habitent un avenir apocalyptique et même Batman (Ben Affleck) conclut un accord avec le Joker (Jared Leto) travailler ensemble contre un Superman (Henry Cavill) cela a mal tourné.

Internet donne aux fans la possibilité de soutenir le cinéaste avec des hashtags comme RestaurerTheSnyderVerse et différentes campagnes dans lesquelles ils demandent la vision de Zack. Warner écoutera-t-il ces manifestations? Le temps dira.