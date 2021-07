Zack Snyder va créer un autre film Army Of The Dead pour Netflix

Zack Snyder est de retour pour une suite à Armée des morts, après que sa société de production ait signé un autre accord avec Netflix. Découvrez la bande-annonce du premier film ci-dessous.

Selon The Hollywood Reporter, Stone Quarry Productions – qui est la société de production cinématographique de Snyder – a signé un premier accord avec la plate-forme de streaming et a confirmé les soupçons selon lesquels le Armée des morts la suite sera faite.

L’accord de deux ans signifie que Snyder donnera le premier refus à Netflix pour tout ce qu’il produit, et cela inclut le récemment annoncé Lune rebelle.

Snyder a déclaré: « Mon objectif et mon espoir sont d’apporter autant de contenu de qualité que possible et de le faire à grande échelle.

« Gros projets et grands films. »

Crédit : Netflix

Eh bien, le film de casse de zombies qu’il a récemment sorti le confirme certainement, et c’est l’un des films les plus regardés de la plate-forme, il est donc logique qu’il y en ait plus à l’horizon.

Il a déjà travaillé avec Warner Bros. sur de nombreux films de DC Universe – à l’exception notable de Christopher Nolan Homme chauve-souris franchise – mais cet accord a expiré en 2019.

Deborah Snyder, qui est une productrice mariée à Zack, a déclaré : « Pour nous, il était si important de trouver un partenariat basé sur le respect mutuel.

« Le processus créatif fonctionne mieux lorsque tout le monde se fait confiance et que vous pouvez prendre des risques et être créatif.

« Pour nous, nous ne jouons généralement pas la sécurité.

« Le contenu que nous créons est un peu plus audacieux. Et je pense qu’il est important d’avoir un bon partenariat et de s’entendre. »

Elle a poursuivi: « Netflix nous a donné beaucoup de liberté. Mais ils ont également adopté l’idée d’essayer de nouvelles choses et de ne pas nécessairement attendre un succès avant d’aller de l’avant. »

Crédit : Netflix

D’autres projets sont en préparation pour ceux qui s’intéressent à la Armée des morts monde aussi.

Un film d’animation est en cours de réalisation, ainsi qu’un prequel appelé Armée de voleurs qui est en production depuis avant même la sortie du premier film.

Cette préquelle devrait être disponible à l’automne, tandis que l’anime sortira sur les écrans au printemps 2022.

Deborah a ajouté : « Un consommateur ne va pas attendre deux ans de plus et c’est excitant.

« Je leur accorde beaucoup de crédit pour avoir développé ce partenariat et cette confiance. »

Crédit : Netflix

Le nouvel accord maintient Snyder avec Scott Stuber, directeur du film de Netflix et superviseur du tout premier film de Snyder Aube des morts.

Il est évidemment excité, publiant une déclaration qui disait: « Je connais Zack et Deb depuis des années et j’ai eu la chance de faire partie de Aube des morts, son premier film.

« Depuis, j’ai eu le privilège de voir sa carrière évoluer et de constater l’évolution de l’impact de son travail. De le voir revenir à ses racines avec Armée des morts, qui est maintenant l’un de nos films les plus populaires, et construisons un monde à partir de ces personnages avec le prochain Armée de voleurs et les séries animées, c’est incroyable à voir.