Zack Snyder travaillait sur un film Star Wars avant que Disney n’achète Lucasfilm

Croyez-le ou non, Zack Snyder travaillait réellement sur un Guerres des étoiles film à un moment donné. Tandis que le Ligue de justice Le cinéaste a exprimé son amour pour la franchise dans le passé, il a maintenant confirmé qu’il avait au moins flirté avec la création d’une entrée dans la saga. De plus, cela aurait été une idée tout à fait originale à un moment unique après que George Lucas ait terminé sa trilogie préquelle.

Zack Snyder a fait la révélation lors d’une récente interview tout en faisant la promotion de son nouveau film Armée des morts, qui est actuellement diffusé sur Netflix. Interrogé sur les chuchotements d’un film Star Wars inspiré d’Akira Kurosawa à l’époque, Snyder a confirmé que oui, c’était un projet sur lequel il travaillait. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Ouais … nous en avons parlé mais ça n’a jamais … J’ai travaillé dessus, juste à l’écart de l’univers de Star Wars, juste par moi-même, juste comme un truc de science-fiction … C’est toujours une science-fiction -fi chose, c’est la même histoire, en ce moment je laisse Star Wars être Star Wars. Le moi de onze ans veut toujours faire ça, maintenant je sais juste comment faire, alors peut-être que nous verrons ça un jour. «

Parlant un peu plus loin, Zack Snyder a confirmé qu’il n’y aurait pas de personnages familiers dans son film. Cela aurait été une idée purement originale. « Mon idée était juste, donnez-moi les clés et je vais l’emmener faire un tour, » dit-il. Snyder a également expliqué que c’était à un moment où aucun Guerres des étoiles était en cours de réalisation. C’était après les années 2005 La vengeance des Sith, qui a conclu les préquels, et avant que Disney n’achète Lucasfilm en 2012.

« A cette époque, il n’y avait pas de Star Wars. Star Wars n’était pas vraiment … c’était le moment intermédiaire. C’était juste après qu’ils avaient fait les préquels et avant la vente. [to Disney]. J’étais juste comme, ‘Vous savez quoi? Je pourrais réparer ça. Je pourrais faire quelque chose. ‘ »

Cela ouvre toute une série de questions. Quelle était l’histoire centrale de Zack Snyder Guerres des étoiles film? À qui en parlait-il précisément? Snyder a-t-il présenté George Lucas et les anciens cuivres à Lucasfilm? Jusqu’où cela s’est-il passé? Pour l’instant, nous avons bien plus de questions que de réponses. Cependant, si Snyder finit par la produire comme une idée originale, nous pourrions en apprendre beaucoup plus.

Disney a finalement acheté Lucasfilm pour plus de 4 milliards de dollars. Ils ont ensuite encordé JJ Abrams pour réintroduire la franchise aux masses avec 2015 Star Wars: Le réveil de la force. Il a lancé une nouvelle trilogie et a également ouvert la voie à des aventures autonomes telles que Voleur un et Solo. Maintenant, nous avons encore plus à attendre avec impatience alors que des tonnes de spectacles sont en développement chez Disney + grâce au succès de Le mandalorien. Qui sait? Peut-être que Snyder finira par mettre son empreinte sur la franchise d’une autre manière. Vous pouvez entendre l’interview complète sur le dernier épisode du podcast Happy Sad Confused.

Sujets: Star Wars