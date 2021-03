Zack Snyder transmet aux fans une note de médecin pour rester à la maison et regarder la coupe Snyder

Il n’y a aucune excuse pour ne pas rester à la maison et regarder Justice League de Zack Snyder jeudi, alors que HBO Max a publié une note du médecin que tout le monde peut utiliser pour quitter le travail, l’école ou toute autre tâche qui pourrait les appeler ce jour-là. Sur Twitter, le compte officiel du film de quatre heures a publié une image de la note tout en notant dans le tweet: «Nous vous avons».

Nous vous avons. #SnyderCutpic.twitter.com/wMtD0YiPS0 – Justice League de Zack Snyder (@snydercut) 16 mars 2021

«À qui cela peut concerner», lit-on dans la note. « Veuillez excuser (vide) du travail / de l’école / des activités générales, quelle que soit leur taille le jeudi 18 mars 2021, car il / elle / ils ont une obligation considérable de regarder la Ligue de la justice de Zack Snyder plusieurs fois. Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est un événement massif et sans précédent. «

La note est signée par le Dr Ryan Choi, un personnage également connu sous le nom de super-héros miniature Atom dans DC Comics. Zheng Kai a joué une version live-action d’Atom dans la coupe originale de Ligue de justice, bien que ses scènes aient été extraites de la sortie en salles. Son apparence a été restaurée pour Justice League de Zack Snyder, il est donc normal que le Dr Choi soit le seul à signer son nom pour la note humoristique du médecin. Bien sûr, essayer d’utiliser cette note pour sortir du travail ou de l’école peut entraîner des résultats mitigés dans la vie réelle, mais cela ne fait certainement pas de mal d’essayer.

Justice League de Zack Snyder met également en vedette Ben Affleck dans Batman, Henry Cavill dans Superman, Gal Gadot dans Wonder Woman, Ray Fisher dans Cyborg, Ezra Miller dans The Flash et Jason Momoa dans Aquaman. Les autres personnages en vedette incluent Amy Adams comme Lois Lane, JK Simmons comme Jim Gordon, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor, Ciaran Hinds comme Steppenwolf, Joe Manganiello comme Deathstroke, Ray Porter comme Darkseid, Harry Lennix comme Martian Manhunter, et Amber Heard dans le rôle de Mera.

Pendant ce temps, Jared Leto reprend son Suicide Squad rôle de Joker dans de nouvelles images tournées pour le Snyder Cut. Son apparence diffère de la façon dont il a été décrit dans Suicide Squad comme Justice League de Zack Snyder servira d’histoire autonome, pas de canon au DCEU. Son inclusion impliquera une scène tendue entre la version de Batman du Joker et de Ben Affleck. Récemment parlant avec NYT à propos du film, Snyder a révélé pourquoi il voulait ramener Leto pour les reprises limitées du film.

« Je l’ai ajouté parce que cela allait être le dernier film que je ferais pour la DCU et avoir tout cet univers cinématographique sans Batman et Joker se rencontraient juste était bizarre », a déclaré Snyder. « Jared et moi avons eu un tas de conversations à ce sujet. J’en avais parlé à Ben et je me suis dit: ‘Ben, faisons-le juste chez moi. Je pourrais le tourner dans la cour. Ne le dis pas au studio et moi Je ne vais pas vous payer les gars. Je vais juste le tirer moi-même. « »

Justice League de Zack Snyder sortira sur HBO Max le 18 mars 2021. La note du médecin pour vous sortir de l’école ou du travail ce jour-là nous vient de Justice League de Zack Snyder sur Twitter.

