Zack Snyder tease le nouveau look de Jared Leto avant sa coupe HBO Justice League

Après une déception au box-office et des critiques moyennes, les fans ont demandé une coupe alternative plus fidèle à la vision originale de Snyder – que Warner Bros a décidé d’opter.

Un communiqué de presse de Wonderland Restaurants, faisant la promotion de son nouveau lancement Wonderland at Home, a déclaré: « Justice League de Zack Snyder sera présenté en première le 18 mars et sortira sur HBO Max aux États-Unis avec des plans de sortie au Royaume-Uni à suivre. «

La campagne Wonderland at Home marque un partenariat entre la chaîne de restaurants Wonderland Restaurants et Warner Bros.Elle est présentée comme « une expérience culinaire immersive haut de gamme mettant en vedette certaines des marques les plus emblématiques du monde du cinéma et de la télévision livrées à votre porte en 2021 ».