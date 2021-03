Zack Snyder taquine la finale « sur le bord du siège » pour ‘Justice League’

Zack Snyder a révélé que sa version tant attendue de ‘Justice League’ il laissera tout le monde «sur le bord du siège».

Le réalisateur qui a travaillé à l’origine sur le film DC il a dû abandonner le projet en post-production après le décès de sa fille. Puis, Joss Whedon a pris les commandes du projet.







Suite à une série de demandes de fans et d’acteurs concernant la sortie de la version du film qui Snyder J’imagine, Warner Bros. a confirmé que le «Coupe Snyder» serait en développement et atteindrait HBO Max au cours de ce mois.

Dans une nouvelle interview, Snyder Il a parlé de la fin du film, des suites qu’il avait initialement prévues et des images qu’il partageait. Jared Leto dans son costume Joker.

«Ce qui inspire le look (de Joker) était le genre de monde post-apocalyptique dont je suis un grand fan … et royal, l’idée était qu’au fur et à mesure que le film progresse, le prochain film, s’il y en avait, bien qu’il ne semble pas qu’il y en ait être, mais il y en aurait, cela existerait dans un monde où ils essaient de réparer les choses ».

«(La fin) ne l’accueille pas, mais elle fait définitivement ce dont elle a besoin pour l’histoire et pour nous. Au-delà, je pense que c’est un spoiler », a-t-il ajouté. Snyder.

« Il devait y avoir deux autres films, j’ai semé les graines que je voulais pour ce qui allait devenir la suite, donc c’est toujours … Je pense qu’il est facile de spéculer sur la base de ce dont nous pouvons parler pendant un moment. »

La nouvelle version de ‘Justice League’ de Zack Snyder comprendra quatre heures de matériel qui n’a pas été utilisé par Joss Whedon dans sa version pour les théâtres. Le seul «nouveau» matériel est une séquence de quatre minutes dans laquelle il apparaît Jared Leto.

La version de ‘Justice League’ de Zack Snyder va venir a HBO Max le prochain 18 mars.