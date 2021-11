Zack Snyder taquine d’autres royaumes, boucles temporelles et portails dans Planet of the Dead

Zack Snyder aime faire les choses en grand et Armée des morts était un excellent exemple. Le thriller apocalyptique de près de deux heures et demie a atterri sur Netflix avec un accueil critique mitigé, mais une attention écrasante car il est rapidement devenu l’un des films originaux les plus regardés sur Netflix avec plus de 75 millions de personnes venues le regarder. Maintenant avec le film précédent Armée de voleurs élargissant l’idée vers son statut de franchise inévitable, l’attention se porte sur les prochains versements, y compris une série animée et une suite directe intitulée Planet of the Dead. Alors que Snyder n’a commencé que récemment à taquiner le film qui termine la trilogie, il semble que les choses vont devenir beaucoup plus folles lorsque le prochain film arrivera.

Armée de voleurs surpris tout le monde à son arrivée sur Netflix le mois dernier, très rapidement après la sortie de Armée des morts. Les fans ne devraient pas s’attendre La planète des morts suivre avec à peu près la même vitesse, et une grande partie du travail sur Voleurs avait été achevée en 2020, la post-production était donc bien avancée au moment Armée des morts chuté. Alors que Snyder a une idée très précise de ce qu’il veut voir dans la suite, il veut encore une fois mélanger plus de genres dans la franchise, ce qui signifie qu’avec le monde établi des zombies, nous pourrions bien chercher un plus de science-fiction éléments entrant en jeu tels que les boucles temporelles, les extraterrestres, les portails et plus encore. Comme Snyder l’a dit à Variety :