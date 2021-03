Zack Snyder sur la restauration du SnyderVerse: ce n’est pas mon appel

Comme nous le savons, Justice League de Zack Snyder, sa vision unique pour le DCEU. est enfin là et s’est ouvert à des critiques massivement positives. Cette impossibilité s’est réalisée à cause de la campagne virale et répandue #RestoreTheSnyderCut qui a poussé Warner Bros.à laisser Snyder compléter sa vision. Mais maintenant, les fans veulent plus – ils veulent que la société appartenant à AT&T restaure complètement le SnyderVerse, ce qui signifie permettre au cinéaste de se forger l’avenir de DCEU à sa manière. Alors que Snyder a confirmé qu’il ne lui appartenait pas de décider du sort du SnyderVerse, en ce qui concerne ce qui est canon – 2017 Ligue de justice ou le Snyder’s Cut – il «laissera les fans décider».

Dans une conversation avec Pop Culture Hebdo avec Kyle McMahon, le réalisateur a longuement parlé de l’avenir du SnyderVerse et comment, malgré Warner Bros.envisageant la coupe théâtrale du Ligue de justice canon, le vrai choix appartient aux téléspectateurs – le seul qui fera une différence.

« Je peux espérer [it continues]. Ce n’est pas vraiment mon [call], ça ne dépend pas de moi. J’ai profité de cette opportunité que les fans ont concrétisée pour moi et je voulais honorer cet engagement qu’ils avaient envers moi, et honorer ma famille et le travail que tous mes amis avaient fait pour terminer cette version du film. J’en suis vraiment fier » Zack Snyder partagé.

« Warners et DC Films, par tous les moyens, ils sont en charge de leur propre monde, et c’est ce qu’ils font. Ils ont dit que, pour eux, la coupe théâtrale de Justice League est canon. C’est ce qu’ils font en quelque sorte. sauter de, et mon petit micro-univers est son propre truc, et j’en suis assez content. Je vais laisser les fans décider comment ils veulent aller de l’avant. «

Mais, au cas où le SnyderVerse aurait effectivement la chance d’être restauré, ne sera-t-il pas trop prévisible étant donné que le réalisateur a partagé des intrigues très cruciales des films, comme la mort de Batman et le fils de Superman devenant le nouveau croisé capé? Snyder a détaillé que tous les plans potentiels qu’il a partagés Ligue de justice 2 et 3 « ne s’applique pas vraiment à l’endroit où nous nous sommes retrouvés » dans sa version du Ligue de justice.

« Cela a été fait [and] écrit avant Justice League, donc ce serait là où nous irions à partir d’ici si j’étais [doing another movie] – ce qui, vous savez, il y a clairement très peu de chances que je fasse un autre film avec la DCU « , a déclaré Snyder. » Mais si pour une raison quelconque cela se produisait, ce serait beaucoup les mêmes éléments, mais probablement un scénario différent. «

Récemment, la PDG de WarnerMedia, Ann Sarnoff, a jeté des doutes majeurs sur l’avenir du SnyderVerse dans le DCEU lorsqu’elle a explicitement déclaré que Zack Snyder’s Ligue de justice est un «achèvement de sa trilogie». Elle a ajouté qu’ils avaient déjà donné à « Zack l’opportunité de compléter sa vision dans un film de quatre heures » et qu’à partir de maintenant, les fans devraient être enthousiasmés par les autres projets DCEU à venir.

Eh bien, peu importe WarnerBros. dit, la campagne, #RestoreTheSnyderVerse, avance de plein fouet et a déjà franchi un million de tweets. Cette nouvelle campagne de fans peut-elle faire du SnyderVerse une réalité? Seul le temps le dira. La nouvelle nous parvient via Pop Culture Weekly.

Sujets: Justice League, Snyder Cut