Zack Snyder riposte aux critiques qui prétendent que sa base de fans de la Ligue de la justice est toxique

Zack Snyder n’a pas le temps pour les critiques qui revendiquent son Ligue de justice la base de fans est toxique. WarnerMedia se prépare à sortir le Snyder Cut tant attendu en mars après que beaucoup aient cru que c’était un mythe et qu’il ne se produirait jamais. Après avoir quitté la production originale en 2017, le réalisateur taquinerait des images et des pages de script, ainsi que d’autres éléments, à ses fans sur les réseaux sociaux, leur faisant savoir que sa vision originale du film était toujours bien vivante.

Après la sortie en salle de 2017, le mouvement #ReleaseTheSnyderCut a vraiment commencé à prendre forme, alimenté par l’assurance de Zack Snyder que sa vision était réelle. La campagne virale trouvée Justice League de Zack Snyder dans l’actualité des tendances plusieurs fois par an, où il a pu attirer l’attention sur la prévention du suicide et d’autres organisations à but non lucratif. Interrogé sur le fait que ses fans étaient qualifiés de «toxiques», Snyder n’avait pas le temps pour ça. Il explique.

« Je pense juste que ce sont des raisins aigres. Il n’y a vraiment pas d’autre moyen de le dire. Nous connaissons les gens qui ont été les architectes de ce récit, et c’est assez évident quel est leur programme. Ce sont des gens que j’ai été empêché d’affronter. , par des personnes plus sages dans la salle. Parce que j’aimerais avoir à certains de ces personnages. Une conversation directe serait bien. Juste pour dire, un, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et nous peut briser tout ce qu’ils ont jamais [said]. Je peux faire une liste. Il y a quelques-uns de ces gars où je pourrais simplement obtenir une liste de tout ce qu’ils ont dit, qu’ils pensaient être juste, et [I could tell them] tout ce qu’ils ont dit est faux. «

Les fans de DC et le mouvement #ReleaseTheSnyderCut sont devenus fous en 2020 lorsque WarnerMedia et Zack Snyder ont annoncé la nouvelle version de Ligue de justice venait à HBO Max. Après trois longues années de campagne et de collecte de fonds pour de bonnes causes, les fans de Snyder ne pouvaient plus être ignorés. Cependant, certains critiques ont affirmé que c’était une victoire pour les «fans toxiques». Snyder ne pense pas du tout que ce soit le cas. Il avait ceci à dire.

«Et donc, dans quel monde avez-vous de la crédibilité n’importe où, à qui que ce soit? J’aimerais avoir l’opportunité de dire simplement au monde, et au fandom en général, qui sont ces faussaires et ce qu’il faut leur faire, ou C’est juste un tas de BS. En ce qui concerne ce fandom toxique, ou c’est « une victoire pour le fandom toxique », encore une fois, dans quel monde ce « fanatique toxique » lève-t-il des centaines de milliers de dollars pour la prévention du suicide? ce fandom toxique? Ils ont probablement accompli plus que n’importe quelle autre base de fans, [and done more] bien que tout autre groupe. Alors je ne comprends pas. «

Le mouvement #ReleaseTheSnyderCut a pu collecter plus de 200000 dollars pour la Fondation américaine pour la prévention du suicide, qui ne prend même pas en compte l’argent qu’elle a collecté pour d’autres organismes de bienfaisance et à but non lucratif. Zack Snyder laissé à l’origine Ligue de justice parce que sa fille Autumn est décédée par suicide, c’est pourquoi ils ont choisi la Fondation américaine pour la prévention du suicide. Le mouvement a sorti des publicités lors du Comic-Con de San Diego et a même fait voler une bannière au-dessus de l’événement annuel.

Maintenant, Zack Snyder’s Ligue de justice est prêt à sortir le 18 mars 2021. Il dure plus de quatre heures et il vient d’être annoncé qu’il sera classé R, comme Snyder l’avait promis. Le réalisateur a qualifié sa nouvelle version du film de « folle » et il a vraiment hâte de la partager avec ses fans qui sont restés à ses côtés tout au long des dernières années. L’interview avec Zack Snyder a été initialement menée par CinemaBlend.

