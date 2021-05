Zack Snyder révèle la blague vulgaire de l’armée des morts qui était juste trop pour Netflix

Zack Snyder est un cinéaste qui croit qu’il ne faut rien faire. En ce sens, il a trouvé le partenaire idéal dans Netflix, qui a toujours cru qu’il ne fallait pas essayer d’entraver leurs créateurs de contenu avec des notes créatives ou des modifications en studio. Maintenant, Snyder lance sa nouvelle franchise de zombies sur Netflix avec Armée des morts. Dans une nouvelle interview, le cinéaste a révélé un rare moment d’autocensure lorsqu’il a décidé de sortir une scène du film impliquant un strip-teaseur avec un appendice grignoté.

« Nous avons eu une séquence où l’un des strip-teaseurs masculins avait un énorme p * nis avec une bouchée … Nous avons pensé que c’était trop. »

Malgré le manque de strip-teaseurs zombies masculins avec des wangs pendantes, Armée des morts promet d’ajouter de nouvelles dimensions au genre des films zombies. Dans le passé, Snyder a expliqué qu’il souhaitait élargir les catégories de zombies que les cinéphiles ont déjà vues. À cette fin, Armée des morts comprend des zombies robots et des zombies animaux en plus des morts-vivants humains ordinaires. Et puis il y a les zombies « Alpha », qui selon Zack Snyder représentent la plus grande menace pour les pistes humaines du film.

« [We] ont deux catégories de zombies dans le film, les alphas et ensuite les shamblers normaux. [If] vous voyez un film de zombies, des shamblers normaux, c’est comme un zombie normal, ils bougent en quelque sorte lentement. Et puis nos alphas, qui sont une version évoluée de zombies et de zombies qui ont franchi une autre étape, et ils sont beaucoup … ils sont rapides, et nous les traitons un peu comme des loups ou comme, ils » tu n’es pas … ils sont sensibles, tu vois ce que je veux dire? Ils se battent en quelque sorte [in] packs et ils ont en quelque sorte une mentalité de pack. «

Armée des morts a été décrit comme un film de « braquage de zombies » mettant en scène un groupe de mercenaires essayant de se rendre au cœur de Las Vegas, où une grosse somme d’argent les attend. Le problème est que Vegas est l’épicentre d’une épidémie massive de zombies et que l’équipage a moins de deux jours pour gérer le braquage avant que toute la ville ne soit réduite en miettes.

La configuration du film promet des séquences d’action insensées, le type dans lequel Snyder excelle. Dans une autre interview, le cinéaste avait promis que cette fois, il n’y aurait pas besoin d’une campagne #ReleasetheSnyderCut, puisque le studio était toujours d’accord pour le laisser mettre ce qu’il voulait dans le film, expliquant: « Je n’ai pas eu à le faire combat [Netflix]. Il n’y a pas d’autres coupes de ce film. Vous n’êtes pas obligé de voir une version bâtardée – vous pouvez d’abord voir la version géniale. «

Reste à voir si son nouveau film rappellera les jours de gloire de 300 pour Snyder et ses fans. Réalisé et co-écrit par Zack Snyder, Armée des morts étoiles Dave Bautista, Garret Dillahunt, Ella Purnell, Omari Hardwick, Raúl Castillo, Tig Notaro, Theo Rossi et Ana de la Reguera. Le film sortira sur Netflix le 21 mai. Cette nouvelle provient du Times.

Sujets: Army of the Dead, Netflix, Streaming