Zack Snyder révèle à quoi ressemblerait une suite de la «  Justice League  »

Tant que la version de ‘Justice League’ de Zack Snyder est dans quelques jours d’avoir sa première sur la plateforme HBO Max, le réalisateur a laissé entendre la possibilité d’une suite.

Après une route cahoteuse, la vision originale qui Zack Snyder had of ‘Justice League’ prépare enfin son arrivée en salles, dans une cassette qui durera quatre heures et sera divisée en six chapitres.







À présent, Snyder a parlé de la possibilité d’une suite dans une nouvelle interview, ainsi que de révéler à quoi cela ressemblerait à l’écran: «C’est la fin de la terre, quand Superman succombez à l’anti-vie. Et puis envoyer à Éclat au passé pour changer un élément et empêcher que tout se passe ».

«Aussi une grande bataille… quand Darkseid arrive sur terre dans le film … toutes les armées de la planète s’uniront comme elles ne l’ont jamais fait. Cette fois, il y aura des cargos aériens, des forces spéciales, toutes les armées du monde s’uniront, en plus de la Atlantes, sortant de l’océan et Amazones de Themyscira, quitter leurs terres … c’était notre grande finale. Mais c’est un long chemin pour y arriver ».

Pour le moment, Snyder n’a pas de plans immédiats pour une suite à ‘Justice League’Bien que cela ne signifie pas que les nouvelles surprises ne peuvent arriver à aucun moment.

La version de ‘Justice League’ de Zack Snyder sera publié dans HBO Max le prochain 18 mars.