Zack Snyder rêve toujours de transformer le chevalier noir revient en un film d’action en direct

Bien qu’il ait quitté le monde des films de bandes dessinées de DC pour des raisons personnelles, le réalisateur Zack Snyder est de retour et se tourne déjà vers l’avenir. Pendant que le public attend patiemment de voir si La coupe Snyder version de Ligue de justice Améliore la sortie théâtrale tant décriée, Snyder lui-même a affirmé son désir de présenter un jour une action en direct sur le roman graphique fondateur The Dark Knight Returns sur grand écran.

«J’ai vu un tweet récemment comme ‘Snyder doit arrêter de lire Dark Knight Returns, il a besoin de lire une autre bande dessinée de Batman. J’ai presque tweeté en retour, je suis sûr que Jay [Oliva] a répondu comme « il n’y en a pas d’autres! » Je suis tellement obsédé par cette bande dessinée. J’ai toujours pensé que peut-être un jour sur la route, comme un vieux Batman croustillant, nous le ferions simplement. C’est un rêve que j’ai. «

Publié pour la première fois en 1986, Le retour du chevalier noir est une mini-série de bandes dessinées en quatre numéros écrite et illustrée par Frank Miller. Raconter une histoire alternative d’un Bruce Wayne âgé qui fait face à l’opposition de la police de Gotham City et du gouvernement des États-Unis lorsqu’il décide de sortir de sa retraite et de s’habiller à nouveau comme Homme chauve-souris.

Se décrivant comme « obsédé » par la célèbre mini-série de bandes dessinées de Frank Miller, Zack Snyder a déjà apporté quelques éléments de Le retour du chevalier noir en action réelle, y compris la bataille titulaire entre Batman et Superman et le costume blindé lourd porté par Bruce Wayne, ainsi que la version un peu plus âgée, grisonnante et plus violente du Caped Crusader. Snyder a même nommé Jay Oliva, qui s’est adapté Le retour du chevalier noir en une animation en deux parties acclamée par la critique en 2012, espérant sans doute un jour imiter le succès de son collègue réalisateur en portant la célèbre histoire à l’écran. Bien sûr, bien qu’il soit clairement passionné par le vieux Dark Knight de Miller, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée pour Snyder de se diversifier un peu plus.

Avec le succès de Joker avec le scénario d’exploration du multivers de Flash, DC est clairement prêt à s’éloigner d’une continuité partagée et devrait La coupe Snyder être une réussite, le réalisateur pourra un jour vivre son rêve d’adapter Le retour du chevalier noir. Peut-être même avec Michael Keaton. Hé, on peut tous rêver.

Avant tout cela, Snyder réunira à nouveau le public avec Ben Affleck Homme chauve-souris dans La coupe Snyder. Prévu pour être publié du début à la mi-2021 sur HBO Max, le plan est de publier initialement La coupe Snyder sous forme de mini-série en quatre parties, chaque épisode durant une heure. Cela sera ensuite suivi d’une version qui combine les épisodes dans une épopée cinématographique de quatre heures.

La coupe Snyder suivra un schéma similaire au Ligue de justice film que le public a vu dans les cinémas. Après la mort de Superman en 2016 Batman v Superman: l’aube de la justice, Batman et Wonder Woman recrutent Flash, Aquaman et Cyborg pour former la Justice League et protéger le monde de Darkseid et de son armée de Parademons, qui recherchent les trois Mother Boxes.

Quant au Dark Knight, Bruce Wayne deviendra plus jeune que plus âgé dans le réalisateur Matt Reeves ‘ Le Batman. Après Robert Pattinson en tant que Bruce Wayne généralement torturé au début de sa carrière dans la lutte contre le crime, le film reprendra avec un jeune Bruce Wayne découragé par le manque d’impact qu’il a sur le crime à Gotham, quand soudain une série de meurtres se produisent aux mains de The Riddler. Le Batman devrait sortir sur les écrans le 4 mars 2022. Cela nous vient de The Nerd Queens.

Sujets: Batman