Zack Snyder répond pour le grand trou du complot Darkseid dans sa coupe de la Ligue de la justice

En termes d’amélioration, il y a beaucoup de choses qui se sont visiblement amplifiées Justice League de Zack Snyder. Que vous comptiez les meilleurs effets visuels, un Batman et Wonder Woman infiniment amélioré, ou le fait que Snyder ait rectifié de nombreux trous de l’intrigue créés par la version théâtrale du film. Mais malgré son traitement immaculé de l’histoire, il a quand même laissé derrière lui une intrigue plutôt déroutante – Darkseid oubliant que l’équation anti-vie existait sur Terre bien qu’elle soit la seule planète qui a combattu son invasion et a gagné. Mais Snyder a une réponse prête à expliquer cette incohérence.

Apparemment, Darkseid ne se souvenant pas de cette information cruciale est explicable après tout. Récemment, Zack Snyder a été interrogé par un fan sur le fait que Darkseid avait oublié la seule planète qui l’avait vaincu. Il est venu sur Terre avec les boîtes mères, a trouvé l’équation anti-vie ici, et pourtant il ne se souvient de rien. En fait, c’est Steppenwolf qui découvre l’équation et informe son maître, qui est étonnamment choqué d’entendre la nouvelle. Pourquoi?

«Il a failli mourir quand il est revenu à l’apocalypse, il était dans un combat pour le pouvoir et beaucoup de temps s’est écoulé avant qu’il ne soit à nouveau en position de pouvoir et à ce moment-là, tous ceux qui étaient avec lui avaient été tués.

Selon Snyder, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Darkseid a oublié la Terre en tant que planète abritant l’équation anti-vie. Pour commencer, il a été gravement blessé par l’attaque d’Ares lorsqu’il a été emmené loin de la Terre par ses sbires. Une longue lutte pour le pouvoir s’ajoute à la confusion floue de tout le chaos qui a suivi. D’après les dialogues dans le Snyder Cut, il est évident que Darkseid n’était pas toujours au pouvoir – il y avait une fois un coup d’État prévu pour prendre son trône et il s’est battu pour reprendre le pouvoir. Steppenwolf a été l’un des rares à avoir tenté de trahir Darkseid et a échoué. C’est pourquoi il est sur Terre – il annexe des planètes pour son maître, rembourse sa dette envers Darkseid pour ne pas l’avoir tué et attend d’être autorisé à rentrer chez lui.

Ainsi, pendant très longtemps, après être revenu de la Terre dans un état gravement blessé, Darkseid était occupé dans une lutte pour le pouvoir et selon Zack Snyder il lui a fallu beaucoup de temps pour retrouver ce pouvoir perdu. Dans les batailles qui ont suivi, tous ceux qui avaient combattu à ses côtés sur Terre étaient morts. Et c’est pourquoi Darkseid n’avait aucun souvenir que le « monde qui a riposté » était aussi celui où l’équation anti-vie.

Un peu fragile, tu ne trouves pas?

Darkseid est un conquérant de mondes – il a vaincu et dominé des milliers de mondes pour les annexer complètement. Donc, pour un gagnant aussi habituel, perdre contre une petite planète et en fait, revenir vaincu est un souvenir qui aurait dû être gravé dans son esprit. Après tout, c’était le puissant souverain d’Apokolips vaincu par une petite planète! Et pourtant, être blessé et mener une bataille de pouvoir l’a en quelque sorte lavé l’esprit?

Ce qui aurait pu être une explication plus plausible, c’est que lorsque Darkseid a envahi la Terre il y a des siècles, il a rencontré une armée d’Amazoniens, d’Atlantes, d’humains, de dieux et d’autres races extraterrestres. Cela aurait pu lui rendre impossible de reconnaître que c’était en fait la «terre des hommes», c’est-à-dire la Terre.

Ce qui a également contribué à son amnésie sélective, c’est que la Terre a constamment changé et changé. Après l’invasion de Darkseid, des éons se sont écoulés au cours desquels l’apparence et l’emplacement de la planète dans l’univers auraient pu changer, rendant plus difficile pour Darkseid de la reconnaître parmi les millions de planètes qu’il doit encore annexer.

Mais apparemment, ce n’est pas la raison. Selon Zack Snyder, un coup mortel à l’épaule et des milliers d’années de lutte pour le pouvoir ont effacé de son esprit le souvenir de son invasion de la Terre. Tant pis. La nouvelle nous parvient via Vero.

