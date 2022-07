Zack Snyder répond aux allégations d’attentat à la bombe entre Godzilla et Kong

Alors que des détails récents sur la relation de Zack Snyder avec Warner Bros. dans le cadre de la sortie de la Snyder Cut of Ligue des Justiciers s’échauffent sur les réseaux sociaux, une information dans le rapport de Pierre roulante a révélé que de nombreux fans du réalisateur avaient critiqué la sortie de Godzilla contre Kong. Dans le rapport, il a été affirmé qu’Adam Wingard avait en fait tenté de contacter Snyder pour qu’il rappelle ses partisans pour avoir abaissé la note du film, mais le Armée des morts Helmer a clairement indiqué que ce n’était jamais quelque chose sur lequel il avait le moindre contrôle.

Godzilla contre Kong est devenu l’un des premiers grands succès de la pandémie de Covid, et bien que ses performances ne soient rien comparées à ce qu’elles auraient pu être dans des circonstances normales, il y avait plus que la pandémie pour que le film se déplace avec de nombreuses mauvaises critiques publiées, prétendument de Les fans de Snyder espèrent empêcher le film d’être un succès. Cependant, Snyder a abordé la question, soulignant que rien ne lui avait jamais été demandé et, plus important encore, qu’il n’avait aucune emprise sur ses fans. Il a dit:

FILM VIDÉO DU JOUR

« De plus, je ne contrôle pas mes fans. Ils ont leur propre volonté et leurs propres opinions ; tu me donnes vraiment trop de crédit.

Bien que Snyder n’ait peut-être pas participé à l’un des attentats à la bombe en cours à l’époque, il a fréquemment alimenté sa base de fans en ce qui concerne le tristement célèbre hashtag «Release The Snyder Cut» qui a finalement vu la coupe de 4 heures de Ligue des Justiciers en cours de diffusion sur HBO Max. Cependant, alors que La coupe Snyder les fans ont vu cela comme une victoire, le dernier rire était avec Warner Bros. Godzilla contre Kong a surpassé le film sur HBO Max, et finalement La coupe Snyder était simplement une coda sur le plan DCEU original du réalisateur.

Warner Bros. DCEU a de nombreux titres à venir l’année prochaine

DC Films / Warner Bros Pictures

Alors que le DCEU de Zack Snyder a été dissous, Warner Bros. a continué à faire pression sur la franchise très vaguement connectée et a un certain nombre de sorties à venir l’année prochaine. Cela inclut les débuts de Dwayne Johnson en tant que Adam noir cet octobre et Shazam ! Fureur des Dieux suivant en décembre, avant que l’année prochaine n’apporte Aquaman et le royaume perdu et Le flash dans les salles après un certain nombre de retards dus à la pandémie de Covid.

En plus de ces titres, il y a aussi les Scarabée bleu et Fille chauve-souris films en production et une troisième sortie pour Wonder Woman est constamment répandu pour être à divers stades de développement. Bien que le DCEU n’ait jamais réussi à rassembler le récit cohérent de l’univers cinématographique Marvel ou les résultats au box-office, ils ont continué à tenter de donner vie au monde de la bande dessinée DC malgré tout. Cependant, avec Le Batman bien fait cette année, il semble que l’avenir des films de DC pourrait finir par être davantage une histoire individuelle qu’une chaîne continue de films qui se lient de manière transparente les uns aux autres.