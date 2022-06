Zack Snyder rend hommage au 9e anniversaire de Man of Steel

Cela fait maintenant neuf ans que Zack Snyder a lancé sa vision DCEU avec Homme d’acier. Alors que la franchise de bandes dessinées Warner Bros. ne s’est peut-être pas déroulée comme de nombreux fans l’espéraient, Zack Snyder s’est tout de même assuré de marquer l’anniversaire de l’endroit où tout a commencé. Le réalisateur a partagé une ancienne image des coulisses du tournage de Homme d’acierun film qui a coûté plus de 668 millions de dollars au box-office et a vu Henry Cavill devenir une autre version très appréciée du personnage.

Snyder a partagé une image du tournage de Homme d’acier sur Vero, le montrant debout côte à côte avec Cavill, avec la légende « Mon passé, présent et futur de Superman » ainsi que le hashtag de #Supermanday. Bien sûr, il y avait beaucoup de fans sur les réseaux sociaux qui étaient également heureux de célébrer l’anniversaire du film et de réfléchir à ce qui aurait pu se passer si les choses ne s’étaient pas effondrées avec l’original. Ligue des Justiciers.

Cavill a suivi Homme d’acier avec des apparitions en tant que Superman dans Batman v Superman : L’aube de la justiceet en Ligue des Justiciers. Bien sûr, après la sortie de ce film, le DCEU a commencé à s’effondrer. Malgré des films comme Aquaman venir et défier les chances d’être un succès majeur, et une campagne de fans menant à la version de Zack Snyder de Ligue des Justiciers étant sorti sur HBO Max, la perspective d’un retour d’Henry Cavill ou de Zack Snyder au DCEU semble plutôt mince en ce moment, mais Cavill a clairement indiqué qu’il serait prêt à reprendre le rôle.

Man of Steel 2 a été à la mode le mois dernier alors que les fans réclamaient la suite

En ce qui concerne le DCEU de Zack Snyder, les fans n’ont pas voulu abandonner l’idée qu’ils pourraient encore voir la vision du réalisateur se concrétiser. Alors que #ReleaseTheSnyderCut était à la mode sur Twitter pendant des années avant que Warner Bros. ne permette finalement à Synder de revenir pour faire le film qu’il avait l’intention de faire, et il semblait que c’était là que l’histoire aurait dû se terminer. Cependant, depuis La Ligue des Justiciers de Zack Snyder a fait ses débuts avec une coupure de quatre heures sur HBO Max, le hashtag a été remplacé par des appels à Warner Bros. pour aller plus loin et #RestoreTheSyderverse. Cela a inclus des appels pour que le film Batman de Ben Affleck soit réalisé et le mois dernier a vu Homme d’acier 2 tendance.

L’année dernière, Cavill a ravi les fans en révélant qu’il aimerait reprendre le rôle de Superman pour aider à poursuivre le développement du personnage. Il a dit à GQ :

« J’étais très désireux de vraiment étoffer les premières étapes de Superman de son voyage d’abord. Nous avons eu Man of Steel, puis nous sommes allés un peu plus sombre avec Batman v Superman. Et s’il devait succomber à l’équation anti-vie et devenir mauvais Superman [in Justice League sequels], je voulais vraiment m’assurer que nous voyions le héros Superman et que nous voyions le véritable symbole d’espoir, le phare de lumière, avant de nous engager sur le chemin des ténèbres puis de la rédemption. C’est toujours quelque chose que j’ai très envie d’étoffer. »

Vous pouvez consulter certains des messages de fans célébrant Homme d'acier9e anniversaire avec Zack Snyder aujourd'hui, dont un de l'acteur du général Swanwick Harry J Lennix.