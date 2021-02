Zack Snyder promet que sa coupe de la Ligue de la justice ne contient pas beaucoup de blagues

HBO Max a laissé tomber la bande-annonce complète de Snyder Cut le jour de la Saint-Valentin, et le fandom de DC en devient fou. Comme si le Knightmare taquiner, Superman en costume noir, Steppenwolf vengeur et un Darkseid terrifiant ne suffisaient pas, Snyder a décidé de taquiner Joker également, et ce n’est que la première bande-annonce. Cependant, il y a moins d’espoir d’une deuxième bande-annonce car le film lui-même est sur le point de commencer à être diffusé le mois prochain. Eh bien, c’est un débat pour une autre fois.

Zack Snyder a confirmé que sa version du film n’inclurait pas beaucoup d’humour et de blagues. Répondant à un fan de Vero au sujet de l’inclusion d’humour dans sa prochaine coupe, Zack a déclaré: « pas beaucoup de blagues ». Et la bande-annonce l’a déjà prouvé. La première bande-annonce de la Justice League de Zack Snyder a Steppenwolf qui fait des ravages, assassine brutalement des Amazoniens, elle a dévasté des horizons, il a des batailles et, surtout, il a peur. Évidemment, cela n’appelle pas une seule blague.

Lorsque Batman V Superman sorti en salles, l’une des critiques les plus courantes parmi certains fans et critiques favorables au MCU incluait le manque d’humour et d’optimisme dans le film, contrairement aux films Marvel Cinematic Universe. C’est parce que Zack a tease l’arrivée d’une plus grande menace sous la forme de Darkseid dans le film, et par conséquent, ce n’était pas censé être une fin heureuse. Au lieu de suivre l’approche de la scène post-crédit, Snyder a laissé une allusion aux futurs projets de DCEU dans le récit original pour montrer au public ce qu’il attend. Mais certaines personnes n’ont pas pu l’obtenir.

En conséquence, nous avons obtenu la « Josstice League ». Warner Bros. a demandé à Whedon de couper le temps d’exécution et d’ajouter plus d’humour au film, ce qui a entraîné la suppression de nombreuses scènes de la coupe originale. Non! Attendez !, plus de la moitié de la coupe originale. Cette fois, il semble que Snyder a décidé de faire preuve de clémence sur la blague et de se concentrer sur la menace principale abordée dans l’intrigue du film. DC est connu pour avoir un récit plus sombre, même dans les bandes dessinées. Il y a des morts brutales, des bains de sang et de la violence partout. Et il n’est pas censuré ou caché dans un simple soupir; par exemple, les films MCU ne visualisent jamais la perte de vies civiles dans des batailles héroïques, mais les abordent comme ils l’ont fait pendant la guerre civile. Cela n’a pas été le cas avec DC. Pourtant, Justice League a reçu avec force des blagues au mauvais moment qui se sont mêlées aux plans de Snyder, ce qui a finalement abouti à un échec critique et commercial.

Cependant, il y aurait une certaine hilarité dans Justice League de Zack Snyder}. Si vous vous souvenez de la séquence « Bruce rencontre Barry », l’incapacité de Barry à cacher la vérité et ses tentatives infructueuses pour ignorer les affirmations de Bruce se traduisent par un moment comique. C’est une scène que Snyder a lui-même tournée et elle fera également le Snyder Cut.

De façon intéressante, Justice League de Zack Snyder est classé-R pour la violence et le langage, et notre bien-aimé Batfleck lâcherait une bombe f à un moment donné dans le film. Donc, ce n’est pas seulement un film de super-héros. Diffusez les 4 heures de Justice League de Zack Snyder sur HBO Max le 18 mars. L’attente touche à sa fin.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming