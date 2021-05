Zack Snyder pense à Henry Cavill et Ben Affleck pour un nouveau projet

Les réalisateurs ne sont pas toujours aussi appréciés que les acteurs, surtout si l’on parle de films aussi ambitieux que ceux de DC ou alors merveille. La vérité est qu’avec Zack Snyder le contraire se produit. Le cinéaste né au Wisconsin a gagné le soutien des fans de DCEU, en particulier après la sortie de Justice League de Zack Snyder, Protagonisée par Henry Cavill Oui Ben Affleck.

Le film a été un vrai succès et, bien sûr, il a été très apprécié des fans. Cependant, derrière ce triomphe sur grand écran, une polémique a été générée avec Warner Bros.En fait, dans une récente interview avec Upprox, Snyder a décrit leur relation de travail pour le studio et a déclaré qu’il était « torturé » la plupart du temps.







De toute façon, Snyder a déjà un film à sortir et rien de plus ni de moins que pour Netflix. Il s’agit de Armée des morts, qui sera présenté à partir du 21 mai dans le catalogue de la plateforme. Ce film, qui mêle action, suspense et horreur, a pour protagoniste l’un des acteurs de Gardiens de la Galaxie, Dave Bautista, déjà Huma Quereshi.

En fonction de l’impact de ce film, des versements futurs pourraient être effectués et, bien sûr, Snyder aurait déjà quelqu’un à ajouter au casting.

Zack Snyder aurait en tête une suite de Army of the Dead avec Henry Cavill et Ben Affleck







Bien que, bien sûr, rien ne soit encore confirmé, il est possible qu’il y ait plus de films de cet univers. Zack Snyder a une excellente relation avec ses acteurs de DC, Henry Cavill et Ben Affleck, qui ont donné vie à Superman déjà Homme chauve-souris respectivement.

Il ne serait donc pas étrange d’imaginer un projet à venir de ce style pour ces deux stars de cinéma. Tel que rapporté sur le site Nous avons cela couvert, le cinéaste penserait déjà aux prochains versements et Affleck et Cavill semblent forts pour le casting.

Cette idée, bien sûr, ne sera pas du tout facile, car elle dépendra des emplois dans lesquels les acteurs seront immergés pour le moment où la décision sera finalement prise. En ce moment, Cavill tourne la suite de Enola Holmes, près de Millie Bobby Brown, tandis qu’Affleck est confirmé pour le casting de Le flash, le film de Andy Muschietti.