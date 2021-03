Zack Snyder partage le guide de visionnage de la Ligue de la justice avant la première de HBO Max

Parlant à Beyond The Trailer, Zack Snyder a proposé ses opinions personnelles sur la façon dont on peut regarder les sept parties Justice League de Zack Snyder de manière systématique et organisée. Étant donné que le film dure 4 heures et que les gens le regarderont sur leur écran d’accueil, il leur sera peut-être nécessaire de faire de courtes pauses pour, comme le dit Snyder, les recharges de collations et les voyages aux toilettes.

Tout en révélant qu’il y a aussi un septième chapitre de 20 minutes dans le film, Zack Snyder a suggéré quelques exemples où les téléspectateurs peuvent mettre en pause le flux et faire des pauses, ce qui leur permettra également d’analyser l’histoire qu’ils ont regardée. Le film n’aura pas d’entracte, donc bien sûr, les gens auront besoin de pauses et il vaut mieux le faire lorsque vous n’avez pas à faire une pause entre une séquence importante. C’est pourquoi le film est divisé en sept chapitres.

En fait, ces chapitres ont un double objectif. Bien que cela donne aux téléspectateurs une impression d’entracte, il divisera également les intrigues secondaires importantes du film et créera une expérience de visionnage multicentrique, le film se concentrant sur différents personnages dans chaque chapitre. Voyons donc comment ces chapitres sont divisés et comment Zack propose de définir votre expérience de streaming pour Justice League de Zack Snyder.

Guide de visionnement de Zack Snyder pour Justice League

Première pause

Le film commencera par le chapitre 1, Ne comptez pas dessus, Batman, qui durera une demi-heure. Le chapitre présentera Homme chauve-souris essayer d’unir la ligue, partir à la recherche des super-héros. Cela sera suivi d’une autre course de 30 minutes pour le chapitre 2, intitulé L’âge des héros. Après cela, Snyder demande au spectateur de s’arrêter pour sa première pause.

Les deux premiers chapitres dureront une heure, ce qui servira d’introduction au récit plus large du film. À la fin du chapitre 2, les gens se familiariseront avec l’intrigue du film et seront prêts à plonger plus profondément dans les principales sous-intrigues et l’action du film. Donc, Snyder vous suggère de faire une pause, d’utiliser les toilettes ou de faire le plein de vos collations, car les deux prochains chapitres présenteront un scénario plus intrigant et passionnant.

Donc, après les deux premiers chapitres, c’est le moment de faire une courte pause.

Intermission théâtrale

Le film n’a pas vraiment d’entracte, mais pour des projections IMAX limitées, Zack en a prévu un pour le Coupe Snyder. Quant aux personnes qui regardent à la maison, il n’y aura pas de pause. Zack a dit que si les gens veulent, ils devraient faire une autre pause à la fin de la partie IV, Change de machine.

Les parties III et IV couvrent une grande partie de l’intrigue centrale du film. Ces chapitres couvriront une heure et vingt minutes du film au total, y compris « ma partie préférée, Mère bien-aimée, fils bien-aimé« , a déclaré Snyder dans l’interview. Zack suggère que les gens considèrent le point culminant de la partie IV comme la véritable entracte de son film. Ce serait le moment idéal pour prendre une pause d’environ 15 minutes, puis se préparer pour le compte rendu final. vers la fin du film.

Exécution finale

La dernière heure et quarante minutes du film couvrira les trois dernières parties de Justice League de Zack Snyder. Cela comprendra également les 10 dernières minutes du générique de fin. Vous pourriez ressentir le besoin de faire une pause après la sixième partie, mais cela vous laisserait avec l’épilogue final de 20 minutes, que vous ne voudrez pas attendre. Il est donc préférable de se contenter de la dernière manche et de finir par l’épopée de 4 heures que nous attendons tous depuis trois ans.

Justice League de Zack Snyder la division des chapitres a été faite avec sagesse et stratégie. Il semblait plus tôt que la décision de diviser le film de 4 heures aurait pu être la stratégie de HBO Max pour répondre au besoin des streamers de faire des pauses lors d’une consommation de contenu de longue durée. Cependant, l’interview de Zack a révélé que ces titres et chapitres étaient intacts depuis 2017 et faisaient toujours partie des décisions créatives de Zack concernant sa coupe de Ligue de justice. Le réalisateur a également révélé que ces chapitres avaient été nommés par lui-même, ce qui signifie qu’ils signifieraient quelque chose de plus profond conformément à la vision de Snyder pour le DCEU, c’est-à-dire le Snyderverse.

Justice League de Zack Snyder sera disponible en streaming sur HBO Max à partir du 18 mars dans tous les territoires sur lesquels la plate-forme est disponible, et sera disponible à la location et à l’achat numérique sur les plates-formes partenaires mondiales.

Le film, réalisé par Zack Snyder et écrit par Chris Terrio, mettrait en vedette et ensemble une distribution comprenant Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Amy Adams, Jeremy Irons, Diane Lane, Harry Lennix JK Simmons, Connie Nielsen, Amber Heard, Kiersey Clemons, Zhen Kai, Peter Guinness, Jesse Eisenberg, Joe Manganiello, Ciarán Hinds, Ray Porter et Jared Leto.

Sujets: Justice League, Snyder Cut