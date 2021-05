Zack Snyder partage la réaction de Christopher Nolan à regarder la coupe Snyder

Bien que célèbre cinéaste Christopher Nolan n’a fait aucune déclaration publique concernant la campagne de trois ans menée par les fans pour #ReleasetheSnyderCut of Ligue de justice, Nolan est de bons amis avec Zack Snyder et a été producteur exécutif sur tous les films DCEU de Snyder. Dans une récente interview avec The Telegraph, Snyder a confirmé que Nolan avait vu Justice League de Zack Snyder et qu’il considère que c’est une grande amélioration par rapport à la version théâtrale du film.

« Chris est impliqué dans cette affaire depuis Homme d’acier, donc je pense que c’était aussi cathartique pour lui de le voir que n’importe qui. Nous avons ensuite eu une longue conversation sur ce que l’on ressent dans son format de quatre heures au théâtre, et il a dit qu’il pensait qu’il avait retrouvé sa sensibilité épique – cet aspect mythologique que je pensais inhérent à l’histoire que je racontais tout le temps. Maintenant, je n’ai pas vu l’autre version, [the 2017 Whedon Cut], mais il y a apparemment moyen d’en tordre les aspects mythologiques. Mais pour moi, c’est le seul fil qui, lorsque vous le retirez, tout se défait. Nous avons donc été tous les deux très heureux de le voir recousu. «

Justice League de Zack Snyder est le film que Snyder avait l’intention de faire depuis le début jusqu’à ce qu’il soit contraint de quitter le projet à la suite d’une tragédie personnelle, et Joss Whedon a été amené à terminer la coupe théâtrale de Ligue de justice. Maintenant que le « Snyder Cut » est sorti, les fans lancent une nouvelle campagne pour #RestoretheSnyderVerse, qui comprend les deux prochains Ligue de justice films qui étaient censés compléter le passage de Snyder dans le DCEU et rapporter les événements de Justice League de Zack Snyder à une conclusion.

Malheureusement pour Zack Snyder fans, Warner Bros. ne semble pas intéressé à accorder plus d’attention au SnyderVerse, et le studio a indiqué que le Snyder Cut est le dernier que les fans pourront voir du SnyderVerse dans le DCEU. Dans une précédente interview, Snyder avait réitéré son amour pour la franchise et son espoir que le studio change d’avis concernant son implication un jour.

«J’adore les personnages, et j’aime les mondes, et je pense que c’est un endroit incroyable pour faire un film. C’est une IP glorieuse. Alors il y a ça. Je ne sais pas ce qui pourrait être fait à mesure que vous avancez, sauf je pense que le mouvement des fans est si fort, et la communauté des fans, [their] l’intention est si pure, et j’en ai vraiment un immense respect. J’espère que des têtes plus fraîches l’emporteront avec [the studio] et ils verraient qu’il y a ce fandom massif qui en veut plus. Mais qui sait ce qu’ils vont faire? «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film est maintenant en streaming sur HBO Max.

