Zack Snyder parle de son avenir dans les films de super-héros

Cette semaine, il y aura un grand événement attendu par les fans de DC, car la première tant attendue de la nouvelle coupe de «Justice League», qui avec quatre heures de durée présentera la vision originale de Zack Snyder, arrivera sur la plateforme de HBO Max et divers services de «revenu virtuel».

Fans de Snyder ils ont été inquiets de la confirmation que le film se terminera dans ce que le cinéaste décrit comme « un suspense massif » et que, malgré le choc provoqué par cette nouvelle, pour le moment il n’y a pas de projet de suite par le réalisateur ou les dirigeants de WarnerMedia.

Lors d’un entretien mené par Le New York Times, Snyder On lui a demandé si cette première signifiait la fin de ses contributions au genre des super-héros sur son wagon ou s’il ressentait le besoin de s’en éloigner pendant un moment. Jusqu’à présent, il semble que Snyder n’ait aucune intention de s’éloigner des adaptations de bandes dessinées.

Je n’y pense pas en ces termes. C’était sympa de faire « Army of the Dead ». Ils (Netflix) étaient complètement favorables, et c’était une incroyable ré-immersion cathartique dans cette relation.