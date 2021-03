Zack Snyder parle de la moustache controversée d’Henry Cavill dans «  Justice League  »

Zack Snyder Il a parlé de la moustache controversée qu’il portait Superman, interpreté par Henry Cavill sur la bande, ‘Justice League’.

Dans une nouvelle interview, Snyder a parlé de la moustache que Cavill portait lors des premières scènes de « Justice League » en raison de son rôle dans ‘Mission: Impossible – Fallout’, qui ne pouvait pas être rasé pour des raisons contractuelles.







« Je ne l’ai vu que dans les mèmes … c’était drôle … c’est triste de penser que cela aurait été le dernier aperçu que les gens auraient de Superman », a ajouté le cinéaste après la première du film. «Snydercut».

Auparavant, Cavill utilisait ses réseaux sociaux pour partager le moment où il s’était rasé la moustache, en utilisant le hashtag #ShavedButNotForgotten.

« Bonjour, ne vous inquiétez pas. C’est moi, Henry Cavill … parfois super-héros et ancien agent secret. Mais maintenant, complètement rasé. Je sais qu’il est difficile de me reconnaître sans le KingStache. Parfois j’ai du mal à me reconnaître ».

«C’est difficile pour moi de l’admettre: ce n’est pas CGI. Il est vraiment parti. Cependant, je peux vous dire ceci, je m’en souviendrai toujours », a ajouté l’acteur qui a joué Superman dans« Justice League ».

D’autre part, après la première semaine dernière de la très attendue, « Snydercut » de « Justice League », les fans ont généralement partagé des critiques positives sur la pièce de quatre heures de Zack Snyder.