Zack Snyder organisera une projection de fans de la Ligue de la justice sur HBO Max la semaine prochaine

Enfin, Justice League de Zack Snyder arrive enfin la semaine prochaine et le réalisateur organise une soirée de surveillance en ligne. De plus, la participation à l’événement est gratuite et toute personne disposant d’un abonnement HBO Max actif est la bienvenue. La projection comprendra non seulement la version de quatre heures du film, baptisée Snyder Cut, mais elle comportera également une discussion vidéo avec Snyder.

L’événement sera organisé via la plateforme en ligne Scener. Il est décrit comme « Un événement axé sur les fans qui vous entraîne, vous et vos amis, dans le film comme jamais auparavant. Répondez aux questions et réponses avec le réalisateur. Zack Snyder, et restez pour regarder le film avec Zack et ses invités spéciaux. « Il est prévu pour le 18 mars, le jour même où le film doit sortir sur HBO Max. Snyder avait ceci à dire à ce sujet dans un communiqué.

« Je suis ravi de partager enfin ma vision de ‘Justice League’ lors d’une projection virtuelle avec notre incroyable fanbase qui, grâce au pouvoir de la communauté et à une campagne populaire inspirante, a joué un rôle majeur dans la réalisation de cette première. »

Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent se rendre sur la page Scener et s’inscrire avec leur adresse e-mail. La seule chose requise pour participer est un compte HBO Max actif. Scener permettra aux fans d’entendre les producteurs sur le film pendant qu’ils le regardent en utilisant ses fonctionnalités de vidéo et de chat. Les téléspectateurs pourront également partager des réactions en temps réel. On dit que la plate-forme de Scener est capable de gérer des centaines de milliers de personnes à la fois. Ils ont même effectué des tests de résistance en prévision du Zack Snyder Ligue de justice dépistage des fans. Joe Braidwood, co-fondateur et chef de l’exploitation chez Scener, avait ceci à dire.

« Notre partenariat avec HBO Max pour la sortie du film emblématique de Snyder signifie un autre bond en avant majeur pour la co-observation, cimentant ce format bien au-delà de l’ère pandémique en tant que mouvement qui dirige l’avenir du divertissement en streaming. »

Cet événement a littéralement duré des années. Zack Snyder, en commençant par Homme d’acier, est devenu l’architecte du DCEU tel que nous le connaissons. Qui a déraillé quand il est parti Ligue de justice. Warner Bros. a ensuite embauché Joss Whedon pour intervenir, le cinéaste supervisant de nombreuses réécritures et reprises. En conséquence, même si Snyder est le réalisateur crédité, la coupe théâtrale du film, sortie en 2017, ne représente pas sa vision originale. Finalement, après des années de fans demandant au studio #ReleaseTheSnyderCut, Snyder a reçu les ressources, d’une valeur d’environ 70 millions de dollars, pour donner vie à sa vision.

Le Snyder Cut était à l’origine destiné à lancer plusieurs suites. Mais le DCEU a évolué, donc ce n’est plus canon, aussi étrange que cela puisse être. Mais cela réglera au moins une curiosité de longue date. Et peut-être donner à HBO Max un coup de pouce indispensable aux abonnés. Zack Snyder’s Ligue de justice La soirée de surveillance de HBO Max doit commencer à 16 h HP / 19 h HE le 18 mars. Ceux qui souhaitent RSVP peuvent le faire sur SnyderCut.Scener.com.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming