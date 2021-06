Zack Snyder nie les rumeurs selon lesquelles il dirigerait le redémarrage de Ghost Rider de Marvel

Il n’est pas trop exagéré de dire que si vous croyez aux rumeurs sur Internet, Zack Snyder pourrait tout aussi bien diriger la vie elle-même, car il est censé être recherché pour diriger tout le reste imaginable. Cependant, Snyder avait réprimé un récent murmure selon lequel il était aligné pour apporter Cavalier fantôme dans le Univers cinématographique Marvel.

Tandis que le Ligue des justiciers cerveau, qui surfe actuellement sur le succès de son horreur zombie Netflix Armée des morts, ne devrait pas revenir au DC Univers étendu avec Warner Bros. apparemment indifférent à poursuivre sa vision de la bande dessinée, il n’est apparemment pas encore sur le point de changer de camp pour Marvel.

S’adressant à Tyrone Magnus sur YouTube, on lui a demandé s’il avait été contacté par le chef de Marvel Kevin Feige, auquel il a répondu, « Je n’ai pas. » Apporter une copie du roman graphique Elektra revit, qui a été écrit par Frank Miller et Lynn Varley en 1990, il a dit : « Rappelez-vous, je me suis dit : ‘Oh ouais, on pourrait faire ça.’ Mais non, je n’ai pas [heard from Marvel]. »

Zack Snyder on lui a demandé s’il était au courant de la Cavalier fantôme rumeur, qu’il n’a pas tardé à écarter. « Oh, vraiment ? Je ne sais pas », a ri le réalisateur. « C’est assez amusant, je dois être honnête. C’est cool, tu te dis ‘Oh ouais, non, Cavalier fantôme est une affaire conclue!’ Non, mais non, ce n’est pas le cas. »

Avec le MCU en expansion de plusieurs manières et de nombreux autres personnages étant amenés dans le train de marchandises sans arrêt créé par Marvel et Disney, il y en a toujours des dizaines d’autres constamment attendus par les fans de bandes dessinées et de films. Cavalier fantôme est apparu pour la première fois à l’écran en 2007, lorsque Nicolas Cage a endossé le crâne de flamme Johnny Blaze, un rôle qu’il a repris dans la suite, Ghost Rider: L’Esprit de Vengeance en 2011.

Plus récemment, le Robbie Reyes Ghost Rider a été vu dans la série télévisée Marvel Agents du SHIELD., joué par Gabriel Luna, et alors que cette version devait apparaître dans une série dérivée pour Hulu, le projet a été annulé. Avec Agents du SHIELD. ne faisant pas techniquement partie du MCU, malgré le partage de certains personnages et la référence aux mêmes événements, Ghost Rider’s MCU les débuts ne sont toujours pas en vue pour le moment.

Malgré cela, on a déjà demandé à Feige ce qu’il pensait de la série de bandes dessinées de genre, comme l’horreur de Cavalier fantôme ou même la sensation occidentale de Enfant à deux armes, et sa réponse a été à peu près aussi positive que possible. « J’aime le cinéma. J’aime le cinéma, j’aime tous les genres cinématographiques différents. J’aimerais certainement jouer avec autant de genres que possible. » Avec Doctor Strange et le multivers de la folie déjà présenté comme le MCUpremier film d’horreur, on peut dire sans se tromper qu’à partir de maintenant, Feige joue avec un jeu de cartes différent de celui qui a gardé le Saga de l’infini sur terrain majoritairement standard. Il n’est pas exagéré de voir Ghost Rider figurer quelque part dans la franchise à l’avenir, mais à tout moment, du moins pour le moment, il semble que Snyder ne sera pas celui qui le fera. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets : Ghost Rider