Zack Snyder n’exclut pas de faire un film « Dragon Ball Z »

Zack Snyder est un réalisateur dont une grande partie de ses œuvres sont des adaptations d’autres histoires, qu’il s’agisse de romans graphiques comme « 300 » ou « Watchmen », de sagas littéraires comme « The Owls of Ga’Hoole » ou de ses efforts pour jeter les bases du univers élargi de DC Comics sur grand écran, qui a pris fin avec la sortie de la version originale de « Justice League ».

Après son départ de Warner Bros. Snyder a commencé à entreprendre ses propres projets via Netflix, une plateforme sur laquelle il a récemment sorti son film « Army of the Dead », qui préparera l’arrivée d’un nouvel univers narratif avec son propre prequel, plus une série animée et la possibilité d’une suite.

Avec la tendance croissante des séries animées en Occident, mettant en évidence le travail que Netflix a fait en 2017 avec « Death Note », qui a été répudié à la fois par les fans de l’œuvre originale et le grand public, ainsi que les futures versions d’adaptations de « Cowboy Bebop » et « One Piece », Snyder n’exclut pas la possibilité d’entrer dans ce domaine.

Lors d’un récent chat avec le youtuber Tyrone Magnus, Zack Snyder a été spécifiquement interrogé sur la possibilité de travailler sur quelque chose d’inspiré de « Dragon Ball Z », auquel le cinéaste a répondu ouvertement envers l’anime en général, notant que c’est un style d’animation qu’il fréquente.

« Je le considérerais. Je veux dire, si c’était bien fait. Mais certainement. Je ferais un remake d’anime ou d’action en direct. Ce serait amusant parce que j’adore les animations, et je regarde beaucoup d’anime avec mon fils, qui est trop jeune pour le voir mais on le regarde quand même », a commenté Snyder en riant.

En plus des productions inspirées de « Army of the Dead » et de sa vision particulière sur le mythe du roi Arthur, Zack Snyder développe une série d’animation inspirée de la mythologie nordique pour Netflix, un studio qui a déjà travaillé avec des propriétés d’anime.

Cependant, les mauvais résultats en 2009 avec l’adaptation hollywoodienne « Dragon Ball Evolution » ont découragé les studios de vouloir retravailler avec tout ce qui touche à la franchise, même si peut-être à l’avenir, Snyder pourrait surprendre ses fans avec l’adaptation d’une autre série.