Zack Snyder n’a jamais entendu un mot de Warner Bros. après la sortie de Snyder Cut

Après la première réussie de Ligue de justice de Zack Snyder sur HBO Max en mars, il semble que Warner Bros. soit passé du « SnyderVerse ». Bien que Zack Snyder ait été amené pour terminer sa coupe de quatre heures de Ligue des justiciers en réponse à une forte demande des fans, le studio n’a pas gardé contact avec le cinéaste dans les mois qui ont suivi la première. Cela inclut même des informations sur les performances du film sur HBO Max, qui auraient été très bien, bien que WarnerMedia n’ait pas divulgué de chiffres de streaming spécifiques.

Zack Snyder a expliqué la situation dans une récente interview avec Tyrone Magnus sur YouTube. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait entendu autre chose de Warner Bros. à propos de la coupe Snyder, comme des opportunités supplémentaires de faire plus de travail pour eux, voici ce que Snyder avait à dire.

« Eh bien, euh… non. Je n’ai pas du tout entendu parler d’eux ! Après avoir sorti le film, je n’ai pas reçu d’appel téléphonique. C’était le silence radio. Je n’ai pas… la seule communication était [Warner Bros. CEO] Anne [Sarnoff]après la sortie du film, mais ce n’était pas directement pour moi, c’était pour les gens. Donc je ne sais pas. En ce qui me concerne, voyons ce qui se passe avec Discovery, et c’est cool. Qui sait? Tout ce que je sais, c’est qu’hier, Justice League était à nouveau n°1 au Royaume-Uni, donc… »