Zack Snyder fête ses 56 ans : ce sont les deux derniers projets qu’il a en cours

Zack Snyder Il fête son anniversaire aujourd’hui et sûrement beaucoup célébreront la vie de ce réalisateur dont la vision a fasciné une grande partie du public mondial. Votre travail dans le Univers étendu DC laissé son empreinte et tant et si bien que ses adeptes continuent aujourd’hui à réclamer le rétablissement de ce qu’on appelle SnyderVerseavec les versions de Batman interprétées par Ben Affleck et Superman d’Henry Cavill, entre autres.

La filmographie de Zack Snyder comprend des bijoux comme Watchmen, 300, Man of Steel, Batman v Superman, Zack Snyder’s Justice League, Army of the Dead, Sucker Punch et La Légende des Gardiens, entre autres interventions du cinéaste dans l’industrie. En ce moment, cet esprit créatif travaille sur deux nouveaux projets qui attireront sûrement l’attention du fandom.

Quoi de neuf de Zack Snyder

Le premier titre dont nous allons parler est Planète des mortsune suite de Armée des morts. Le premier film contenait un virus zombie dans la ville de Las Vegas, maintenant la menace des morts-vivants se propagera dans le monde entier. On ne sait pas dans quelle mesure la théorie de boucle de temps Introduit dans le premier film. Il y a des rumeurs selon lesquelles cela « maladie » il a une origine extraterrestre et la suite traitera de ce thème.

Les zombies Alpha ont sûrement beaucoup à voir avec la propagation des morts-vivants dans le monde. Rappelons que dans la première bande, Zeus était le chef de ces créatures non vivantes et montrait qu’il avait une intelligence et une férocité supérieures à celles d’un zombie normal.

L’autre projet Zack Snyder c’est actuellement Lune rebelleune idée qu’il avait réservée à Lucasfilm et ainsi élargir l’univers de guerres des étoiles mais qui a finalement trouvé sa place dans le Streaming Giant, Netflix. Il y a peu d’informations sur l’intrigue, mais elle est fortement influencée par le cinéma d’Akira Kurosawa, ainsi que par l’opéra intergalactique créé par George Lucas.

L’histoire tourne autour « une colonie pacifique au bord de la galaxie qui est menacée par les armées d’un régent tyrannique nommé Bélisaire ». Le chef des forces antagonistes sera incarné par Rupert Friend (Hitman : 47). De cette façon, le conflit principal du projet de Snyder est établi.

Lune rebelle Il mettra en vedette Sofia Boutella, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi et Donna Bae. Un casting de luxe pour cette aventure à travers l’espace qui promet des séquences d’action incroyables et toutes les alternatives auxquelles nous sommes habitués Zack Snyder dans chacun de ses films.

