Zack Snyder fera une histoire différente dans le cas où il ferait un autre film DC

Depuis la sortie de Homme d’acier, Zack Snyder s’est imposé comme le réalisateur le plus controversé travaillant dans le genre des films de super-héros. Avec la sortie de Justice League de Zack Snyder, les fans du cinéaste font maintenant campagne pour Warner Bros.pour permettre à Snyder de terminer son Ligue de justice trilogie avec deux autres films, comme cela avait été le plan original. Dans une récente interview, Snyder a laissé entendre qu’il restait encore beaucoup d’histoires à explorer. Ligue de justice suites.

« Il y a quelques indices [about Justice League 2 and 3], mais je dirais plus sur une sorte de teaser au niveau de ce qui allait arriver. Mais c’était vraiment une grosse bouchée de toute façon, ce que nous voulions faire pour ce premier film de Justice League. Il y avait donc beaucoup à faire dans les quatre premières heures, j’avais envie, et c’est vraiment tout ce que nous avons tourné. Bien que oui, il y avait un plan pour plus. «