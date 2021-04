Zack Snyder exprime son intérêt pour une suite de « Army of the Dead »

Après le lancement de la version originale renouvelée de «Justice League» sur HBO Max, les fans de Zack Snyder pourront à nouveau profiter du talent du cinéaste en streaming à travers «Army of the Dead», un film dans lequel ses bandes-annonces révèlent une odyssée pleine avec de l’action, des tirs et beaucoup de zombies.

Netflix en est déjà aux premiers stades de la production d’une préquelle intitulée «Army of Thieves», dans laquelle Snyder est un producteur exécutif, et bien qu’il n’y ait pas de plans confirmés à cet égard, selon un rapport de CBR, le cinéaste est plus que prêt à faire une suite à la bande.

« Eh bien, absolument, » commenta Snyder sur l’intérêt possible de faire une suite. «Mais je ne pense pas avoir le droit de dire ça. Je ne pense pas que ce soit quelque chose. Ils, vous savez, c’est comme, mais il suffit de dire oui, je suis très excité. Si possible ou si quelqu’un est intéressé à continuer les aventures de ce monde, ce sera amusant. «

La réponse évasive avec laquelle Zack Snyder a abordé la question a été prise par certains de ses fans comme un signe d’intérêt à poursuivre cette histoire non seulement par le réalisateur lui-même, mais par la plate-forme Netflix, bien que tout dépende du succès du film. bande et toutes reproductions qu’elle peut générer.

« Army of the Dead » est un projet original de Snyder co-écrit avec Shay Hatten et Joby Haroki. Il raconte l’histoire d’un groupe de mercenaires qui prévoient de réaliser le plus grand braquage de l’histoire en ciblant le coffre-fort d’un casino de Las Vegas, alors que la ville est au point zéro lors d’un fléau de zombies qui ont pris le contrôle de tout l’endroit.

Le film présente la participation de Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win et Rich Cetrone. Il sortira le 21 mai exclusivement pour Netflix.