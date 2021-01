Zack Snyder explique son expérience de travail avec Netflix

Le cinéaste, Zack Snyder, a expliqué sa démarche pour travailler avec Netflix dans ‘Armée des morts’ après être parti Warner Bros. avec qui il collabore depuis plus de 15 ans.

Snyder a révélé comment le problème du budget était le plus gros inconvénient pour continuer à travailler avec Warner Bros. qui n’a pas décidé de parier sur le projet Snyder, ‘Armée des morts’, qui était en attente depuis plus de 10 ans auparavant Netflix a décidé d’acheter les droits de distribution et de produire la bande.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ils partagent les premières images de « Army of the Dead » de Zack Snyder

« Ils ne voulaient pas dépenser autant d’argent pour un film de zombies … ou ils ne l’ont tout simplement pas pris au sérieux », a-t-il révélé. Snyder dans une interview, «nous étions en réunion avec Netflix et je leur ai parlé de certains de ces scripts sur lesquels je travaillais ».

«J’ai mentionné l’idée (à propos ‘Armée des morts’) et a dit: « C’est le film! » Écris ce film et faisons-le… écrivons-le demain et faisons-le dans une semaine », a ajouté le réalisateur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Zack Snyder aimerait faire une bande Elektra

En fait, les dirigeants de Netflix Ils ont tellement aimé l’idée qu’ils ont décidé de la transformer en une franchise complète avec quatre projets préquels animés qui élargissent l’univers des zombies créé par Snyder.

La nouvelle bande de Zack Snyder, ‘Armée des morts’, va venir a Netflix au bout du 2021.