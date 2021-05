Zack Snyder explique la bande-annonce de «  l’Armée des morts  »

Netflix a partagé une nouvelle vidéo dans laquelle Zack Snyder explique scène par scène la bande-annonce de ‘L’armée des morts’.

Le prochain film tant attendu de Netflix suit l’histoire d’une équipe d’élite de soldats jouée par Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Le O Rossi, Hiroyuki Sanada, Tig notari, entre autres, ceux qui essaient de voler un casino à Las Vegas au milieu d’une apocalypse Zombie.







Dans une nouvelle vidéo partagée par Netflix, les coulisses du nouveau film Snyder sont montrées, en plus du fait que le cinéaste explique chacune des scènes de la bande-annonce officielle du film.

Dans la vidéo, Snyder partage quelques faits sur le monde des zombies du film, parlant des systèmes hiérarchiques et sociaux. «L’Armée des morts» présente différents types de zombies, des plus ordinaires aux morts-vivants et certains beaucoup plus intelligents ou mortels.

La hiérarchie commence avec Zeus, le zombie original qui s’est échappé de la zone 51 et a déclenché l’épidémie. N’importe qui Zeus inecte devient un zombie alpha d’élite, qui peut créer lui-même des zombies plus faibles.

Pour le moment, « The Army of the Dead » devrait être diffusé sur la plate-forme Netflix le 21 mai 2021.