Zack Snyder excite ses fans avec un poste Justice League

Bandes dessinées DC

Zack Snyder a utilisé le réseau social Vero pour télécharger un message qui a enthousiasmé les fans de son travail dans l’univers étendu de DC.

©IMDBJustice League terminée

Cela fait plus d’un an depuis la réclamation #ReleaseTheSnyderCut qui a conduit à la première de La Ligue des Justiciers de Zack Snyder dans hbo max avec la reconnaissance ultérieure des fans du film mettant en évidence la scène où le Flash remonte le temps pour sauver le monde. Le film a ainsi remporté l’Oscar du Moment de joie! Ce roman est sûrement l’un des plus grands chapitres de l’histoire du cinéma contemporain et a de la place pour plus.

Pourquoi disons-nous cela ? Il y a beaucoup de rumeurs après la fusion de Warner avec Découverte qui indiquent la possibilité que la personne responsable de Films DCWalter Hamada, quitte sa place dans l’entreprise et suggère également que Zack Snyder occuperait une place dans le meilleur style Kévin Feig dans merveille au sein de la nouvelle organisation.

Une illusion pour les fans de Zack Snyder

En ce sens, Snyder continue de jouer le mystère sur ses réseaux sociaux, où il a récemment posté une image des bobines de sa version de Ligue des Justiciers que tant de compliments reçus depuis sa création. Beaucoup pensent que cette mise en ligne est le prélude à une arrivée dans les salles du film qui a révolutionné un fandom qui s’est organisé jusqu’à ce qu’il soit possible de voir la bande se réaliser.

« En faisant la vérification d’impression de mes impressions d’archives 35 mm de Justice League, c’est formidable de les voir projetées. #ZSJL »est le message avec lequel Zack Snyder excité ses followers et ceux qui livrent bataille sur les réseaux sociaux sous le nouveau cri de guerre virtuel : #RestoreTheSnyderVersetraduit par « réinstaller la SnyderVerse »avec des films comme Homme d’acier 2, Justice League 2 Oui 3 ou coupe du réalisateur escouade suicide.

La vérité est que le Univers étendu DC continuera avec des bandes comme Aquaman et le royaume perdu, Le Flash, Shazam ! Fureur des Dieux, Batgirl Oui scarabée bleuentre autres projets qui promettent de faire avancer la vie de ces personnages, les éloignant de la vision qui Zack Snyder avait pour eux. Reste cependant à savoir quel sera l’avenir du DCEU avec la fusion entre Warner et Discovery. Y a-t-il un avenir pour lui ? SnyderVerse?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂