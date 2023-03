Zack Snyder et un post sur les réseaux qui suggère le retour du Snyderverse à DC

Bandes dessinées DC

Zack Snyder a utilisé ses réseaux sociaux pour poster un mystérieux message avec la voix de Darkseid qui demande aux fans d’être attentifs au mois d’avril.

©Gettyzack snyder

zack snyder marqué les adeptes de Bandes dessinées DCsurtout après la première de sa version de Ligue des Justiciersquoi dans Tomates pourries Il a un taux d’acceptation de 71% par les spécialistes mais, attention, le grand public lui donne un solide 93%, ce qui en fait l’un des films de super-héros les mieux notés par les gens. Depuis lors, nombreux sont ceux qui espèrent que la vision de la marque que ce cinéaste a est complétée par plus de films avec son sceau indubitable.

La vérité est qu’aujourd’hui et par la décision du numéro 1 de Découverte Warner, David Zaslavil Univers DC a de nouveaux managers qui sont James Gunn et Peter Safran. Ils ont déjà esquissé une stratégie pour les huit prochaines années de leur nouvelle DCU, laissant derrière eux tout ce qui est lié à la snyderverse, une décision qui a bouleversé de nombreux fans qui, via les réseaux sociaux, demandent à WD de leur vendre les droits du snyderverse pour Netflix afin que la vision de la personne en charge de Gardien.

Zack Snyder excite les fans de DC

Maintenant c’est pareil zack snyder qui a utilisé ses comptes Internet pour indiquer clairement qu’il est toujours intéressé par ses versions des héros et des méchants de DC. A travers une vidéo mystérieuse avec la voix de Darkseid, le réalisateur demande à ses fans de réserver les dates du 28 au 30 avril, excitant ainsi tous ceux qui veulent continuer à profiter du Snyderverse dans toute sa splendeur.

Il semble que pendant ces trois jours les films Homme d’acier, Batman contre Superman et La Ligue des Justiciers de Zack Snyder On les verra au cinéma et pas seulement, le film avec l’ensemble des héros de la marque qui dure 4 heures serait projeté au format IMAX pour le plus grand plaisir de ceux qui auront la chance de pouvoir se rendre en salles pour voir ce film qui reçoit tant d’éloges récoltés au fil du temps.

Cependant, les partisans du réalisateur le plus influent qui a eu le Univers étendu DC Jusqu’à présent, ils entretiennent l’espoir qu’en plus de voir ces films au cinéma, il y aura une autre annonce concernant la snyderverse et l’alternative que Découverte Warner vend les droits de cette histoire à une plateforme de streaming ou décide de suivre la vision du réalisateur en « autre monde » comme c’est le cas des franchises joker et homme chauve-souris. Il va falloir patienter !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?