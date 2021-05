Zack Snyder envisage un film porno religieux de style 300 ensuite

Tout en faisant la promotion Armée des morts, réalisateur Zack Snyder a fait la révélation surprise qu’il voulait réaliser un film porno … et un film porno religieux en plus. Oui, vous avez bien lu. Ayant tout juste sorti sa coupe marathon de quatre heures du Ligue de justice de DC, l’événement cinématographique qui semble avoir été en préparation depuis une vie, Snyder a immédiatement suivi cela avec son horreur zombie basée sur Netflix Las Vegas Armée des morts, qui met en vedette Dave Bautista et Ella Purnell. Mais même avec deux sorties majeures en quelques mois seulement, cela ne signifie pas qu’il est sur le point de se détendre de si tôt.

S’adressant au journal britannique The Telegraph, Snyder a parlé de deux genres de films dans lesquels il n’avait pas encore participé – le porno et la religion – et il s’est même demandé s’il pouvait combiner les deux thèmes dans un seul film. Pour citer la ligne désormais populaire: « Jésus, Marie, Joseph et le petit âne! » Tout en discutant de son film visuellement révolutionnaire 300, sorti en 2006, il a déclaré: « Ce genre d’appréciation de la forme humaine est quelque chose auquel je suis vraiment enthousiaste. »

Il a poursuivi: « J’ai toujours voulu faire un film religieux et un film pornographique, et je n’ai jamais vraiment encore eu la chance de faire l’un ou l’autre. » Il a ajouté, avec humour, « Peut-être que si je pouvais combiner les deux – ou peut-être 300 est ce film, dans un certain sens, un peu. Ou du moins un aperçu de ce que pourrait être ce film. «

Ce serait certainement quelque chose de différent, mais je ne suis pas sûr de savoir si cela irait bien avec les censeurs à l’époque actuelle. L’autre chose à considérer est que Snyder les aime depuis longtemps – pour ainsi dire – avec sa photo et sa retouche Ligue de justice engourdissant les fesses avec ses quatre heures de fonctionnement, et les deux heures 28 minutes Armée des morts poussant également la barre de la longueur de film acceptable. Nous ne pouvons qu’imaginer à quoi ressemblerait un marathon pornographique dirigé par Snyder et sur le thème de la religion.

Bien que je sois sûr que cette partie de l’interview est venue avec une certaine gaieté, Snyder 300 a été taguée avec la balise « porn soft-corn historique » par un certain nombre de critiques lors de sa sortie, comme beaucoup d’autres films et séries télévisées d’épées et de sandales qui sont sortis à peu près au même moment, tels que Sang et sable de Spartacus et plus récemment le fantasme de George RR Martin Jeu des trônes, qui a repoussé les limites de ce qu’il est acceptable de regarder avec ses parents, même à 39 ans.

Bien qu’il soit peu probable que nous voyions Snyder plonger trop profondément dans le genre porno sous sa forme de base, rien ne dit qu’il n’a pas pu trouver un moyen de donner vie à son étrange désir. Il n’y a pas de pénurie de fiction avec des thèmes pour adultes flagrants, et avec les goûts de la Cinquante nuances trilogie encore fraîche dans la mémoire, pour le meilleur et pour le pire, il ne faudrait pas un trop grand acte de foi pour obtenir un film dans une veine similaire éclairée en vert avec quelqu’un des références de Snyder à bord. L’inclusion de nonnes nues et autres peut cependant être un peu trop loin pour que même l’enfant doré Zack Snyder puisse s’en tirer. Cette nouvelle provient du Telegraph.

