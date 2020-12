Zack Snyder donne son avis sur Jeffrey Dean Morgan en tant que Batman

Dans « Batman contre Superman», Un film qui a présenté Ben Affleck comme le chevalier noir dans l’univers narratif qui a commencé par « Homme d’acier», Nous avons pu apprécier brièvement la tragédie qui a amorcé la transformation de Bruce Wayne dans le redoutable justicier de Gotham

Pendant la séquence du meurtre de ses parents, nous avons pu voir Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan Interpréter Thomas et Martha Wayne. Ce moment primordial dans les origines de ce super-héros a reçu un traitement spécial dans l’une des lignes narratives les plus appréciées des fans de bandes dessinées.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Dune »: les producteurs intenteraient une action en justice s’il était diffusé directement en streaming

Dans « Point de rupture», Une histoire qui a servi de redémarrage de l’univers DC, en le transformant en « Le Nouveau 52», On nous présente une chronologie alternative dans laquelle, parmi les nombreux changements radicaux qui se produisent dans ce monde, cette nuit tragique Bruce qui est mort. Tandis que Thomas assume son identité d’un Homme chauve-souris extrêmement cruel et impitoyable envers les criminels de la ville, sa femme Martha se transforme en une version plus tordue de « Joker», Son ennemi juré.

Le cinéaste Zack Snyder, qui continue de travailler sur la nouvelle coupe de « Ligue de justice», A offert son avis sur la possibilité d’avoir présenté Jeffrey Dean Morgan dans une version plus effrayante de la chauve-souris, assurant que «ça aurait été génial».

« Je ne pense pas que c’était l’intention, cependant, je dirai que j’aime Jeffrey Dean”, A déclaré Snyder à TheFilmJunkee lorsqu’on lui a demandé si l’embauche de Morgan faisait partie d’un plan visant à le mettre éventuellement sur le tapis Homme chauve-souris. «Je l’ai embauché parce que j’aimais l’idée que Thomas Wayne c’était ce genre de dur à cuire, pas un faible ».

Snyder Il prétend que c’est la dualité de son personnage qui l’a fait fusiller, puisqu’il aurait refusé d’abandonner son portefeuille et tenté de se battre, ce qui a marqué Bruce. «Comment affrontez-vous la violence qui change complètement la vie et qui est impitoyable? Vous devez vous convertir un peu », dit-il.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Soul »: Une exploration de ce qui nous motive à vivre (Critique)

Snyder garantit également qu’avoir Morgan comme une version plus sombre de Homme chauve-souris «Cela semble être une décision facile. Il peut faire le travail, ce n’est pas un problème. Je ne pense pas qu’ils le font, mais ça aurait pu être génial », conclut-il.

Il est actuellement en cours de développement « Le flash« , Bande qui sera dirigée parr Andy Muschietti dans laquelle Affleck reviendra une fois de plus comme Homme chauve-souris après les événements de « Ligue de justice», Servir en quelque sorte de mentor pour le personnage titulaire du film, joué par Ezra Miller. La présence de Michael Keaton dans sa propre interprétation du chevalier noir, d’un autre univers.