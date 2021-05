Zack Snyder dit qu’il a son propre coup de poing

Après le succès du Justice League Snyder’s Couper Il s’avère qu’il existe un autre des films de Zack Snyder qui a également une version de réalisateur potentiellement très différente: Sucker Punch. Le cinéaste a déclaré à Vanity Fair qu’il y a une coupe du réalisateur du film de 2011 qui n’a pas encore été publiée.

« C’est un film que j’ai écrit avec mon ami Steve Shibuya Et je parlais du film depuis longtemps, en fait parce que pour moi, le film est, vous savez, les gens ne le reconnaissent pas, mais c’est un film de protestation à bien des égards, a déclaré Snyder.

«C’est un film sur le genre, comme ils m’ont demandé à l’époque, pourquoi avez-vous habillé des filles comme ça et je dis toujours ‘Je ne les ai pas habillés comme ça, tu l’as fait.’ Je l’ai toujours vu comme une accusation, en quelque sorte, de la culture populaire. Je pense qu’à l’époque on m’a critiqué pour être le contraire, comme une sorte de sexiste, comme une tirade, mais c’était amusant à faire et j’aime toujours ça. «

«À ce jour, c’était la première fois que j’étais vraiment confronté à une restructuration vraiment radicale du film pour qu’il soit plus commercial et il y a une coupe de réalisateur de ce film qui n’a pas encore été publiée.

Bien qu’il serait intéressant de voir à quoi ressemblait la coupe Sucker Punch d’un réalisateur et en quoi elle diffère à la fois de la coupe théâtrale et de la coupe étendue, on ne sait pas s’il est prévu qu’elle voie le jour.