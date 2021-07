Zack Snyder dirigerait totalement un film de Rick et Morty

Nous sommes bien conscients que Zack Snyder est prêt à se tourner vers n’importe quoi, mais réaliserait-il un film de Rick et Morty ? Eh bien, apparemment, il le ferait. Alors que la série revient pour une cinquième saison, le premier épisode attirant l’attention des fans de la Natation pour adultes animation, il a été révélé la semaine dernière que le moindre indice qu’un film soit possible est dans l’air. Bien qu’il n’y ait aucun plan pour que cela se produise dans un avenir proche, il semble que la nomination improbable de Snyder pour diriger une telle entreprise lui conviendrait.

Lors d’une récente apparition sur le Film Junkee Vodka Stream, les Ligue des justiciers mastermind discutait du potentiel de réaliser un film de comédie un jour. Bien qu’il ne puisse pas se voir tourner la main vers un film de comédie tous azimuts, il a cité Rick et Morty comme le « plus proche » qu’il pouvait se voir venir. Zack Snyder a fait quelques suggestions folles et bizarres dans ses interviews au cours du mois dernier sur des choses qu’il n’a pas encore réalisées, y compris l’anime, le porno et la politique, donc hors du lot Rick et Morty le film ne semble pas vraiment étrange du tout. Cependant, comme indiqué précédemment, il ne ferait pas une comédie tous azimuts. « Je n’ai pas comme une comédie droite que je peux penser, vous savez, c’est comme une comédie droite mur à mur. Si je faisais le Rick et Morty Film c’est probablement à peu près le plus proche que j’obtiendrais », a-t-il déclaré.

Lors d’une précédente interview avec Tyrone Magnus, il avait déclaré au sujet de l’anime : « Je considérerais cela. Je veux dire, si cela se passait bien. Mais certainement, je ferais un remake d’anime ou une action en direct. Ce serait amusant parce que je J’adore l’animation, et je regarde une tonne d’anime avec mon enfant qui est trop jeune pour le regarder mais nous regardons quand même (rires). »

Bien que tout cela soit agréable à entendre, Rick et Morty est susceptible de se concentrer sur ses engagements sur le petit écran dans un avenir prévisible, mais le producteur Scott Marder a déclaré qu’il était très probable qu’ils y arriveraient à un moment donné. « Ce serait intimidant, je ne serais pas choqué s’il y en avait un qui tombe un jour », a déclaré Marder à Metro UK. « J’ai l’impression que chaque épisode est un film. J’aimerais voir ce que serait un film, j’ai l’impression que nous sommes tellement concentrés. Il faudrait que ce soit assez épique. »

Il y a beaucoup de choses à considérer dans la probabilité que cela se produise réellement, comme Rick et Morty qui s’engagent dans une autre production de deux saisons avant même d’envisager le développement d’un film. Ensuite, il y a les autres engagements de Snyder, qui semblent augmenter en volume tout le temps, il s’agirait donc beaucoup plus de savoir si toutes ces choses pourraient se réunir en même temps, même si Snyder était jamais approché pour faire partie d’un grand sortie écran pour le duo animé. Mais comme nous l’avons vu tant de fois dans l’industrie du divertissement, ne dites jamais jamais.

