Zack Snyder dévoile les premières images de « Army of Thieves »

Zack Snyder figure actuellement parmi la liste des cinéastes les plus occupés de l’industrie cinématographique. Après le lancement réussi de sa vision originale de « Justice League » dans le catalogue HBO Max, peu de temps après, il a enfin pu présenter sur Netflix son premier film original en près de dix ans : « Army of the Dead ».

Malgré les résultats mitigés des critiques, Snyder a indiqué qu’il aimerait revoir l’univers de ce film à travers une suite. Pendant ce temps, Netflix présentera « Army of Thieves », une préquelle qui a commencé avec la production à la fin de 2020 avec l’acteur Matthias Schweighöefer comme rôle principal et réalisateur.

A travers ses réseaux sociaux, Zack Snyder a partagé les premières images du film, dont le scénario est écrit par Shay Hatten, co-auteur de « Army of the Dead ». Schweighöefer reprend son rôle de Ludwig Dieter, avec la participation de Nathalie Emmanuel, connue pour son travail sur la série HBO « Game of Thrones » et la série « Fast and Furious », ainsi que Ruby O’Fee, Stuart Martin et Gustavo Khanage .

Zack Snyder est producteur exécutif sur un film qui se déroule des mois avant « Army of the Dead ». Lors d’un précédent entretien avec CBR, Snyder a déclaré qu’il n’était pas sûr de pouvoir parler longuement de l’avenir de cette franchise, mais il était très enthousiasmé par ce que Netflix a encore devant cette propriété.

«Ce n’est que la surface. Je suis très excité. Si c’était possible, ou si quelqu’un d’autre est intéressé à continuer les aventures dans ce monde, ce serait amusant », a commenté Snyder sur la possibilité d’une suite. « Army of the Dead » avait un casting stellaire dirigé par Dave Bautista, accompagné d’Ella Purnell, Ana de la Reguera, Hiroyuki Sanada, Raúl Castillo, Samatha Win, Garret Dilahunt, Nora Arnezeder, entre autres. « Army of Thieves » n’a pas encore de date de sortie confirmée.