Zack Snyder développe un «  récit fidèle  » du conte mythologique du roi Arthur

Zack Snyder cherche à ramener la légende du roi Arthur sur grand écran dans un « récit fidèle » de l’histoire médiévale classique. Le mois prochain, les fans du cinéaste verront la sortie du prochain grand projet de Snyder lorsque Justice League de Zack Snyder enfin premières sur HBO Max. Plus tard cette année, Netflix accueillera également le prochain film de Snyder lorsque Armée des morts fait ses débuts sur le service de streaming.

Quant à ce qui pourrait arriver ensuite Zack Snyder après ces projets respectifs de super-héros et de zombies, il semble que Snyder se concentre sur un décor médiéval. Dans une interview vidéo pour la chaîne YouTube I Minutemen, Snyder a offert cette allumeuse sur un nouveau film potentiel sur la légende du roi Arthur.

« Je travaille sur quelque chose, mais, nous verrons. J’ai pensé à une sorte de récit, comme une vraie sorte de récit fidèle de ce concept mythologique arthurien. Nous verrons. Peut-être que cela viendra à certains point. »

La légende du roi Arthur a été l’une des histoires les plus populaires de tous les temps avec de nombreuses adaptations remontant à des siècles. Il a généralement été décrit comme un roi de Grande-Bretagne qui a vaincu les Saxons et établi un empire. De nombreux autres éléments de la mythologie arthurienne ont été fréquemment utilisés dans les nombreuses itérations du conte, comme le magicien Merlin et l’épée Excalibur.

Nous avons vu une variété de films, d’émissions de télévision et d’autres médiums adapter la légende du roi Arthur au fil des ans. L’un des films arthuriens les plus connus, 1981 Excalibur, célébrera son 40e anniversaire en avril. En tant que fan du film, Snyder a même référencé Excalibur dans son film Batman contre Superman: l’aube de la justice. Ce film révèle que dans le DCEU, les parents de Bruce Wayne ont été assassinés après avoir vu Excalibur.

Le regretté Sean Connery a également joué le roi Arthur dans le film de Jerry Zucker de 1995 Premier chevalier, qui a également joué Richard Gere comme Sir Lancelot et Julia Ormond comme Guinevere. Ces dernières années, Charlie Hunnam a joué une nouvelle itération du célèbre personnage du film de 2017 Roi Arthur: Légende de l’épée. Destiné à lancer une franchise composée de plusieurs versements, le film a sous-performé au box-office, transformant la performance de Hunnam en une affaire unique.

Il y a également eu de nombreuses émissions de télévision inspirées de la mythologie. Cela inclut la série britannique Merlin, qui a été diffusé entre 2008 et 2012 et a suivi un jeune Merlin et Arthur dans les années qui ont conduit les deux à accomplir leur destin. La série Starz de courte durée Camelot a également servi d’une sorte d’histoire d’origine en suivant un jeune Arthur lorsqu’il est couronné pour la première fois en tant que roi. L’année dernière, Netflix a également lancé la série Maudit, basé sur le roman illustré du même nom qui réinvente la légende arthurienne.

Le temps nous dira si l’idée de Snyder d’un film arthurien se concrétise un jour. Pour d’autres œuvres du cinéaste, vous pouvez attraper Justice League de Zack Snyder quand il commence à diffuser sur HBO Max à partir du 18 mars. Vous pouvez également vous attendre Armée des morts arriver sur Netflix cette année. Cette nouvelle nous vient de Minutemen sur YouTube.