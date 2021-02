Zack Snyder défend le moment Martha très critiqué dans Batman v Superman

Le DCEU a eu une route rocailleuse à parcourir depuis sa conception. Peut-être le moment qui reflète le mieux l’attitude du grand public envers la vision de Zack Snyder sur la franchise qui a commencé avec Homme d’acier est la moquerie en ligne que la scène dans Batman v Superman: l’aube de la justice a été soumis à laquelle Batman et Superman arrêtent de se battre lorsque le chevalier noir apprend que l’homme d’acier a une mère nommée Martha. Dans une récente interview, Snyder a défendu la scène contre les détracteurs.

« De toute évidence, je suis un fan de, et je suis très intéressé par la façon dont« Martha », ce concept est au cœur du film. Je veux dire, c’est à 100% la cheville ouvrière qui maintient l’ensemble du film ensemble. Je pense que cela indique la façon dont Batman v Superman a été reçu que son principe central était en quelque sorte rabaissé et se moquait. Personnellement, je pense que c’est comme cette idée magnifique et incroyablement symétrique qu’il la termine complètement en tant que concept. Tout est à 100% avec l’intention et l’intention d’être tout les images que vous voyez, en ce qui concerne leur inspiration et des trucs comme ça. «

Bien sûr, il se passait beaucoup plus de choses dans cette scène que « Batman et Superman arrêtent de se battre parce que leurs mères portent le même nom ». Le nom agit comme un catalyseur pour Batman, le forçant à voir Superman pour la première fois comme un être humain plutôt qu’un extraterrestre. Selon Zack Snyder, le public ferait bien de regarder sous la surface quand il s’agit de Batman contre Superman, parce que lui et son équipe ont fait un effort conscient pour que chaque scène ait une signification plus profonde en termes de symbolisme et de sous-texte.

« Je suis certain qu’il y a beaucoup de références cinématographiques que nous avons, ainsi que du classique, et Citizen Kane serait certainement parmi les choses que nous regarderions et que nous considérons comme des repères iconographiques auxquels les gens pourraient se connecter comme un moyen pour aider avec un scénario secondaire. C’est-à-dire que les images existent ici, mais que les images qu’elles évoquent sont plus profondes. C’est comme chaque image que vous voyez – et nous nous sommes efforcés soigneusement – que chaque image que vous pourriez plonger et trouver, que ce soit une référence cinématographique ou que ce soit mythologique ou historique, nous essayons vraiment de soutenir les films de cette manière autant que possible. «

Maintenant que Snyder a un autre swing au DCEU avec la prochaine coupe du réalisateur de Ligue de justice, espérons-le, ce film se révélera moins source de division. Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars.

