Zack Snyder considère «Sucker Punch» comme son film le plus méconnu

Après une carrière relativement courte mais réussie, avec quelques grands succès tels que « 300 » ou « Watchmen » (deux adaptations de romans graphiques cultes), en 2011, Zack Snyder a eu l’occasion d’écrire et de réaliser une histoire originale, qui a atteint le public sous le titre « Sucker Punch ».

Avec Emily Browning, le film présente l’histoire d’une jeune femme nommée Babydoll, qui a été enfermée dans un établissement psychiatrique sous les ordres de son beau-père et est sur le point de subir une lobotomie, créant une série de mondes dans son esprit. vous aider à supporter la précarité de votre situation.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Todd Phillips pourrait co-écrire le script de la suite de « Joker »

Snyder a écrit cette histoire en collaboration avec Steve Shibuya, avec une distribution chorale qui comprend Jena Malone, Vanessa Hudgens, Carla Gugino, Abbie Cornish et Jamie Chung comme personnages principaux, en plus de Jon Hamm et Oscar Isaac, qui commençaient à devenir des visages connus. à Hollywood.

“Sucker Punch” no recibió comentarios gratos por parte de la crítica, quienes resaltaron la proeza técnica de Snyder detrás de la cámara, pero la mayoría de las críticas también apuntan la sexualización excesiva a sus personajes femeninos o la falta de profundidad en el desarrollo de l’intrigue.

Au cours d’une conversation avec le podcast Happy Sad Confused, Snyder a souligné les changements qu’il a été forcé d’apporter pendant la production du film, ce qui a fait que le montage final du film n’était pas ce qu’il avait initialement prévu, soulignant ce qui, au moment où il l’a écrit, devait être noté «R».

C’était vraiment intense et terrifiant… c’est probablement le film qui me semble le plus incompris que j’ai jamais réalisé.

Snyder souligne que pour le simple fait que beaucoup de gens le considèrent comme « le fantasme de masturbation d’un garçon de 12 ans », il ressent une grande honte car le film a cherché à générer le contraire. «Si vous faites remarquer cela, vous êtes à blâmer pour le fantasme. C’est ce que j’essaye de faire. J’essaie de vous faire dire « c’est juste », mais n’êtes-vous pas complice? », A-t-il commenté.

Snyder dit que lui et les actrices avaient déjà discuté des principaux éléments du film et qu’ils en étaient conscients. Le réalisateur a également dû faire des compromis sur la classification finale en tant que bande PG-13 et l’élimination d’un grand numéro musical.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Vincent Price et son héritage éternel dans la culture populaire

Les projections de test «Sucker Punch» avaient donné à Warner Bros suffisamment de notes pour demander autant de changements à la fois. Zack Snyder conclut que c’était «le premier film qu’il a réalisé dans lequel il a ressenti la pression de le changer». Récemment, certaines des actrices de la bande ont demandé au studio de publier la coupe originale de la bande via leurs réseaux sociaux.