Zack Snyder confirme que nous ne verrons jamais le SnyderVerse et accepte

Les fans de Univers étendu de DC Comics ils ont accompli ce qui semblait impossible quand Il a été annoncé que Warner Bros laisserait Zack Snyder faire sa version de Justice League, et depuis sa création, ils ont commencé avec la campagne de continuer avec le SnyderVerse, mais la réponse du producteur est négative. Pour terminer la discussion, même si c’est pour un moment, le réalisateur lui-même a évoqué le sujet et a donné la raison pour laquelle on ne verra jamais ses projets.

Quelques jours après le lancement officiel du Snyder Cut, il a été divulgué comment les deux prochains films qui clôtureraient la trilogie de la Justice League, où l’histoire semblait prometteuse. Cependant, WB a clairement indiqué dès le départ qu’ils considéraient la version 2017, de Joss Whedon, comme le canon du DCEU et que leur vision était hors de ce monde..

Il a été récemment confirmé que Warner Bros. Il en a eu assez des demandes des fans et a commencé à censurer ses employés pour ne pas parler du SnyderVerse, car ils considèrent qu’il éclipse d’autres titres tels que Aquaman 2, Shazam! deux Oui Adam noir. Journaliste Grace Randolph aussi a révélé que la société de production avait interdit à Dwayne Johnson d’en parler, malgré le fait qu’il ait déclaré être un fan du Snyder Cut.

Dans les dernières heures une réponse de Zack dans laquelle il a mis fin au projet SnyderVerse est devenue virale. Sur la plateforme Vero, où le réalisateur est actif depuis un certain temps, un utilisateur l’a remercié pour ce qu’il avait fait et a commenté que Warner ne le méritait pas, ce à quoi le cinéaste a répondu: « (WB) ne m’aime pas ». Rapidement, les commentaires sur les réseaux sociaux ont convenu que c’était quelque chose de personnel contre lui.

Les problèmes entre Warner Bros.et Snyder ont commencé avant les enregistrements de la Justice League, où les deux parties avaient postures et visions totalement différentes. Lorsque Zack a subi la perte de sa fille, Autumn, et s’est éloigné du film, la société de production a embauché Joss Whedon et lui a permis de faire ce qu’il voulait, mettant ainsi fin à tout ce que le réalisateur avait fait jusque-là.