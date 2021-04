Zack Snyder confirme que l’acteur de Green Lantern a été exclu de la Justice League

Pendant des années, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles le « Snyder Cut » de Justice League devait présenter une Green Lantern. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles Ryan Reynolds allait reprendre son rôle de Green Lantern Hal Jordan pour Justice League de Zack Snyder. Récemment, l’artiste conceptuel Jojo Aguilar a publié des dessins qu’il avait réalisés pour le film mettant en vedette Green Lantern John Stewart parmi d’autres personnages. Dans une interview pour Justice Con, Zack Snyder a confirmé qu’il avait l’intention que Stewart apparaisse dans le « Snyder Cut » de Ligue de justice, qui sera joué par l’acteur Wayne T. Carr.

« Cette [concept art] était basé sur l’acteur qui a fait la scène pour nous et était un gars nommé Wayne T. Carr. C’est un acteur incroyable et un gentleman incroyablement gentil. Je lui ai dit qu’il y avait une chance que ça n’arrive pas dans le film car nous le tournions dans mon allée et je ne suis pas sûr à 100% qu’il pensait que c’était réel. Je lui parlais l’autre jour et il était juste excité à ce sujet – il a adoré le film et était super excité pour l’accueil que le film a reçu et il est tout simplement très aimable. «

Pendant que Zack Snyder avait toujours voulu que John Stewart fasse partie de sa coupe de Ligue de justice, Warner Bros. avait d’autres idées. Le studio est en train de produire un nouveau La lanterne Verte série en streaming et ne voulait pas que la série soit en concurrence avec le film de Snyder. Dans une interview précédente, Snyder avait expliqué que lorsque Warner lui avait dit qu’il ne pouvait pas utiliser John Stewart pour Justice League de Zack Snyder, il a presque envisagé de quitter le projet, avant de décider de remplacer Stewart par le Martian Manhunter.

«J’ai dit que j’arrêterais s’ils essayaient de prendre [the scene with Green Lantern] en dehors. Et je me sentais mal. La vérité est que je ne voulais pas que les fans n’aient pas de film, juste sur la base de cette position que j’allais prendre … Et la Green Lantern était John Stewart. Et cela en faisait également partie. J’étais comme, je ne veux pas sortir une personne de couleur de ce film. Je ne vais pas le faire. Et, mais ensuite, mais j’avais l’impression d’avoir le Martian Manhunter de Harry Lennix à la fin, c’était bien. «