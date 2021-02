Zack Snyder confirme que Justice League: Justice Is Grey Black & White Edition arrive

Zack Snyder a confirmé qu’il terminait une « édition grise » à sa prochaine coupe de Justice League. Avec cette annonce, toutes les dernières promotions et le teaser exclusif en noir et blanc de Justice League de Zack Snyder semble maintenant non seulement raisonnable, mais a également une signification beaucoup plus thématique.

Plus tôt ce mois-ci, Zack Snyder a révélé sur son compte Vero qu’il « travaille sur la justice est l’édition grise » de sa « Justice League » qui sortira bientôt. Maintenant, il a confirmé que la nouvelle édition, qu’il a intitulée Justice League: la justice est grise, sera complètement en noir et blanc. Snyder a d’abord laissé entendre qu’il travaillait sur un tel projet lorsqu’il a récemment partagé un extrait en noir et blanc de Steppenwolf en train de hacher brutalement les Amazoniens dans des images N&B.

Snyder a également mis en lumière la signification de sa coupe de style noir de Ligue de justice. Dans une interview avec The Film Junkee, Snyder a déclaré qu ‘ »une version IMAX noir et blanc du film » est la vraie et la plus idéale qui plaira le plus aux fans. La coupe N&B permettra au fandom de DC de découvrir la Justice League de manière à ce que l’héritage de l’histoire soit respecté et soutenu avec une extrême pureté.

De plus, Snyder appelle son B&W Justice League de Zack Snyder comme une « édition grise » au lieu d’utiliser les mots « noir et blanc » appelle à la plus grande importance de l’histoire dans sa propre tradition des films de DC. Comme nous pouvons maintenant le voir dans la première bande-annonce officielle, Justice League de Zack Snyder aura des thèmes sombres à explorer tels que la décimation du monde, la défaite, le mal, le désespoir, et comme Joker l’a dit dans la bande-annonce, « une société où l’honneur est un lointain souvenir ». Ce sont des «nuances grises» que Snyder explorera avec sa version de 4 heures et notée R de Ligue de justice.

Un imprimé de couleur grise donne à ces thèmes un clin d’œil cinématographique et rend hommage aux films noirs traditionnels qui ont exploré des thèmes similaires. Comme il a été spéculé, le film pourrait taquiner la mort de certains membres de la ligue et la chute du Hall of Justice aux mains de Darkseid. Si c’est le cas, alors Justice League: la justice est grise est définitivement nécessaire et cela s’ajoutera au battage médiatique et à l’anticipation de Justice League de Zack Snyder.

Puisque Snyder est tellement enclin à apporter une version N&B de son histoire au public, on peut s’attendre à un manque d’optimisme dans cette histoire (qui est également visible dans la bande-annonce). En 2017, James Mangold a sorti son film de super-héros Logan dans le style noir et noir, en citant des raisons thématiques de le faire, tout comme Snyder. Un plus grand ensemble et un récit plus captivant rendront le Snyder Cut beaucoup plus agréable et se connectant au public par rapport à Logan.

Snyder n’a pas révélé quand Justice League: la justice est grise sera disponible pour diffuser (ou acheter au format DVD ou VoD); cependant, il est moins probable qu’il publie la version avec la coupe colorée originale de son film. Quoi qu’il en soit, assister à Justice League comme une version « vraiment complète » de Snyder serait étonnant pour les fans de DC. La Justice League de Zack Snyder devrait sortir sur HBO Max le 18 mars.

Sujets: Justice League, Snyder Cut