Zack Snyder : Army of the Dead remporte le titre de favori des fans

Le directeur Zack Snyder à chaque fois, il reçoit un grand groupe de fans qui ont soutenu ses récentes productions. A tel point que sa cassette sur le braquage de zombies »Armée des morts » (L’Armée des Morts) vient de remporter le premier prix de la catégorie »favori des fans » dans ces derniers Oscars. Le gagnant a été choisi par vote sur Twitter. Sa popularité auprès des fans du travail du réalisateur a été telle qu’il a également remporté le « Moment le plus excitant » aux Oscars pour le film »La Ligue des Justiciers de Zack Snyder », un film de quatre heures de sa vision avec un contenu extrait du film 2017 acclamé par la critique » Justice League ».

»Army of the Dead » a battu d’autres films populaires comme »Spider-Man: No Way Home » et »Cinderella. » Les autres prétendants au prix étaient »The Power of the Dog », »Tick, Tick… Boom ! » et »Minamata ». Bien qu’il ne s’agisse pas d’une catégorie officielle, le gagnant n’a donc pas reçu de statuette aux Oscars, un temps spécial a été consacré à la mention « L’Armée des morts » dans une longue diffusion de scènes du film, qui a été critiqué pour avoir éliminé huit catégories. de l’événement en direct de la cérémonie.

L’Académie a introduit ces nouvelles catégories dans le but d’accroître l’intérêt du public pour les Oscars, face à la baisse des audiences et à un sentiment général d’indifférence du public ces dernières années. Le vote s’est déroulé du 14 février au 3 mars, laissant « Cendrillon » à la deuxième place.

Ce n’est pas la première fois que l’Académie procède à des changements pour regagner l’intérêt du public. Lors de la cérémonie de 2009, par exemple, il a été annoncé que la catégorie du meilleur film serait élargie pour englober 10 nominations, dans une réponse perçue à l’indignation du public que » The Dark Knight » de l’année précédente n’ait pas obtenu de nomination pour le meilleur film. .

Cependant, cette nouvelle catégorie de « Fan Favorite » a été critiquée par le public en raison de sa grande capacité à être facilement manipulée. Mais plus critiquée a été la décision de supprimer huit catégories et de les laisser hors du flux en direct et de pré-enregistrer les performances pour ces prix. Même la cérémonie de cette année a été plus longue que celle de l’année dernière, qui comprenait toutes les catégories sur la diffusion en direct.

L’amour pour le travail de Snyder s’est renforcé ces dernières années, les fans exigeant que la société de production Warner Bros. »Restore the SnyderVerse », qui fait référence à la vision du réalisateur des bandes de films DC, ceci pour son excellent travail dans son édition de »Justice League ». Le cinéaste lui-même a reconnu le mouvement des fans à plusieurs reprises sur Twitter, ce qui, comme nous l’avons vu avec le mouvement « Release the SnyderCut », est tout l’encouragement dont ses fans ont besoin.

Protagonisée par dave baptiste, Ella Purnell, Tig Notaro, Omari Hardwick et Matthias Schweighöfer en tant que membres d’une équipe de voleurs qui infiltrent une zone de quarantaine infestée de zombies pour voler des tonnes d’argent, »Army of the Dead » a été créée sur Netflix le 14 mai de l’année dernière. Une suite est actuellement en développement.