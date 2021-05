Zack Snyder aimerait faire un film Star Wars, mais ne pense pas qu’il y survivrait

Que ce soit ou non quelque chose qui serait vraiment sur la table est une chose, mais Zack Snyder, à tout le moins, adorerait diriger un Guerres des étoiles film. Au moins en théorie. Bien que le Ligue de justice Le réalisateur a des doutes quant à savoir s’il pourrait ou non survivre au processus dans la pratique.

Zack Snyder fait le tour des entretiens depuis quelques mois. D’abord pour la sortie du Snyder Cut of Ligue de justice sur HBO Max et maintenant pour Armée des morts, son nouveau film de zombies arrive dans les salles et Netflix plus tard ce mois-ci. Lors d’une récente interview, Snyder discutait de la notion d’injecter sa vision personnelle dans des films IP. C’est alors qu’il a révélé qu’il adorerait s’attaquer à une entrée dans une galaxie lointaine, très lointaine. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

«Là où cela devient difficile, c’est lorsque vous prenez un réalisateur avec un point de vue personnel et lui demandez de participer à quelque chose qui ne demande pas cela. Le compagnon cinéaste? Il y en a beaucoup, et ils sont bons . J’ai juste un point de vue spécifique. La leçon que j’ai apprise est qu’il m’est beaucoup plus facile, en tant que cinéaste, de créer un monde et de vous y inviter. mets mon pignon dans ta roue. J’adorerais faire un film Star Wars, j’en sais beaucoup à ce sujet, mais je ne pense pas que j’y survivrais. «

Pendant une seconde, regardons cela comme s’il s’agissait d’une réelle possibilité. Zack Snyder, à tout le moins, connaît son chemin autour d’un spectacle à gros budget. 300, Watchmen, Man of Steel, Batman v Superman et oui, Ligue de justice. L’homme sait comment gérer un blockbuster, d’un point de vue logistique. Là où les choses se compliquent, c’est la réception. Les films de Snyder, en particulier ses adaptations DC, ont été particulièrement source de division. C’est là que les choses se compliquent des deux côtés.

Comme le mentionne le cinéaste, il a un point de vue et veut aborder des projets, même s’ils font partie d’une immense franchise, à partir de son POV. Pendant ce temps, Lucasfilm sort de deux entrées particulièrement controversées dans le Guerres des étoiles la franchise. À savoir, Le dernier Jedi et La montée de Skywalker. Dans le même temps, ils ont gagné beaucoup de bonne volonté du côté de la télévision avec Le mandalorien. Ils veulent sûrement s’appuyer sur cet élan alors qu’ils se préparent à faire plus de films. Au moins pour le moment, un gars comme Snyder ne semble pas faire l’affaire. Et il ne semble pas convaincu que ce serait une bonne solution à ce stade de sa carrière.

De plus, il convient de noter que Lucasfilm, à l’époque de Disney, a eu des problèmes avec les réalisateurs, que ce soit Colin Trevorrow sur l’épisode IX ou Phil Lord et Chris Miller sur Solo: une histoire de Star Wars. Ensuite du côté cinéma de Guerres des étoiles est Escadron de voleurs, qui devrait être réalisé par Patty Jenkins (Wonder Woman). Taika Waititi (Thor: Ragnarok) est également sur le point de diriger et de co-écrire un projet sans titre au sein de la franchise. Cette nouvelle nous parvient via le Times.

Sujets: Star Wars