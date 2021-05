Zack Snyder affirme que Warner Bros l’a torturé tout au long de la finition de la coupe Snyder

Après trois ans d’intenses campagnes, Justice League de Zack Snyder est enfin une réalité. On pourrait donc dire que Zack Snyder et ses fans ont gagné. Mais la victoire a coûté cher en raison des tentatives de Warner Bros. de passer du « SnyderVerse ». Dans une nouvelle interview avec Uproxx, Snyder a révélé que même lorsque Warner lui avait donné le feu vert pour terminer le Snyder Cut l’année dernière, il se sentait toujours torturé par le studio tout le temps.

« C’était cool de faire le Snyder Cut of Ligue de justice et c’était amusant et tout. Mais Warner Bros. m’a toujours torturé tout le temps pour une raison quelconque, ils ne peuvent pas m’en empêcher. Je ne sais pas pourquoi je leur ai tellement mal au cul parce que je n’essaye pas de l’être, honnêtement … Si vous analysez ce qui s’est passé avec Warner Bros., ce n’est pas une situation normale. C’est une situation bizarro unique! Je viens de vivre une expérience incroyable avec Netflix et c’était génial et nous avons eu un excellent partenariat et une expérience incroyablement formidable. Donc la seule chose que je dirais, c’est que c’est un inhabituel situation.

Le principal problème avait toujours été que Warner voulait copier le succès du MCU, tout en Zack Snyder était intéressé par une vision plus sombre DC Comics, et a envisagé un arc de cinq films qui pousserait le DCEU dans de nouvelles directions radicales. L’approche de Snyder a conduit à des films qui ont profondément divisé les critiques et le grand public, alors même qu’une base de fans passionnés se formait autour d’eux.

Pendant que tout cela se passait, Warner a décidé de verser de l’huile sur les eaux troubles en faisant appel à Joss Whedon pour modifier radicalement Ligue de justice après que Snyder a dû quitter le projet en 2017 à la suite d’une tragédie familiale. La coupe du film de Whedon a été critiquée par la plupart, et des rapports ont commencé à circuler en ligne l’année dernière selon lesquels le cinéaste s’était livré à des actions abusives dans les coulisses et que le studio avait permis son comportement. Snyder poursuit en expliquant que s’il ne souhaite pas endommager irrémédiablement sa relation avec Warner, leur conduite à l’égard de ses films et le temps qu’il a investi dans le DCEU devaient être appelés.

« Je ne veux pas avoir d’ennuis non plus, mais je ne vais pas rester ici et les laisser agir comme ça et non … Ecoutez, ce sont eux qui ont été agressifs, pas moi. Je n’ai rien fait. Chaque jour, ils se retournaient et faisaient des trucs passifs-agressifs bizarres. Donc, je ne sais pas. C’est bizarre. Mais regardez, comme je l’ai dit, j’ai passé un bon moment à faire Ligue de justice. Je suis super content d’avoir fini. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film est maintenant en streaming sur HBO Max. Cette nouvelle provient d’Uproxx.

Sujets: Justice League, Snyder Cut